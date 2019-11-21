В Кирове 11 домов остались без отопления из-за неполадок на тепловом пункте

"Специалисты департамента городского хозяйства сообщили, что произошла остановка насосов на центральном тепловом пункте на улице Некрасова. Работы по ликвидации неполадки были завершены досрочно, в результате чего 4 дома по улице Некрасова и 2 дома по улице Горького были вновь подключены к теплу", - говорится в сообщении.