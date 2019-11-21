В Кирове 11 домов остались без отопления из-за неполадок на тепловом пункте

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Отключение от отопления 11 домов произошло в Кирове утром в четверг, сообщает городская администрация.
Сообщение об отключении от отопления жилых домов на улицах Горького, Некрасова и Азина поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу Кирова в 6.22 мск.
"Специалисты департамента городского хозяйства сообщили, что произошла остановка насосов на центральном тепловом пункте на улице Некрасова. Работы по ликвидации неполадки были завершены досрочно, в результате чего 4 дома по улице Некрасова и 2 дома по улице Горького были вновь подключены к теплу", - говорится в сообщении.
Одновременно был выявлен дефект на теплотрассе на улице Азина, устранением которого занимаются сотрудники Кировской теплоснабжающей компании. Вернуть тепло в дома планируется до 20.00 мск. В настоящее время без отопления остаются пять домов по улице Азина.
Сколько человек остаются без тепла, не сообщается.
По информации Кировского ЦГМС, в Кирове в четверг температура воздуха составляет -10 градусов.