Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T15:05+0300
https://ria.ru/20191121/1561417870.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/98468/10/984681083_0:0:2795:1573_1036x0_80_0_0_b5114fbf52eaf2dce639a5b5e9bd7898.jpg
РИА Новости

В Кирове 11 домов остались без отопления из-за неполадок на тепловом пункте

15:05 21.11.2019
129
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Батарея . Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Отключение от отопления 11 домов произошло в Кирове утром в четверг, сообщает городская администрация.
Сообщение об отключении от отопления жилых домов на улицах Горького, Некрасова и Азина поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу Кирова в 6.22 мск.
"Специалисты департамента городского хозяйства сообщили, что произошла остановка насосов на центральном тепловом пункте на улице Некрасова. Работы по ликвидации неполадки были завершены досрочно, в результате чего 4 дома по улице Некрасова и 2 дома по улице Горького были вновь подключены к теплу", - говорится в сообщении.
Одновременно был выявлен дефект на теплотрассе на улице Азина, устранением которого занимаются сотрудники Кировской теплоснабжающей компании. Вернуть тепло в дома планируется до 20.00 мск. В настоящее время без отопления остаются пять домов по улице Азина.
Сколько человек остаются без тепла, не сообщается.
По информации Кировского ЦГМС, в Кирове в четверг температура воздуха составляет -10 градусов.
Прорыв теплотрассы в Екатеринбурге
20 ноября, 09:01Теплоснабжение
Крупную аварию на теплотрассе устранили в мороз в Новосибирске
022000
Обсудить 1
КировПроисшествия
Рекомендуем
Самолет МЧС во время тушения лесных пожаров
Российские спасатели потушили сильный пожар в горах в Абхазии
Капельница
В Красноярске почти 40 человек отравились блюдами из доставки еды
Президент РФ Владимир Путин
Путин обсудит с министрами текущие экономические вопросы 22 ноября
Министр культуры РФ Владимир Мединский
Мединский назвал причины увольнения экс-главы киностудии имени Горького
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 15 ноября 2019
Путин проведет заседание Совбеза 22 ноября
Президент РФ В. Путин принимает участие в церемонии открытия движения по МЦД
Путин раскритиковал Минтруд за новый порядок медосмотра для водителей
Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе
СК опроверг одну из версий ЧП в Пензе с провалившимся в кипяток автомобилем
Медицинский работник в лаборатории больницы
В Буденновске наказали медработников, причастных к заражению пациентов ВИЧ
Люди стоят в очереди у кассы наркологического диспансера
В Мордовии рассказали, во сколько раз вырастет цена справки для водителей
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
В новой Москве загорелось жилое здание
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Кирове завели дело на воспитательницу детсада, унижавшую детей
Президент РФ В. Путин
Путин проведет встречу с первым вице-президентом Азербайджана
Дед Мороз
Кузбасс намерен поставить рекорд по самому массовому шествию Дедов Морозов
Двойной алмаз, добытый компанией Алроса в Якутии
В Якутии решили не продавать уникальный алмаз-матрешку
Здание Государственной Думы РФ
Госдума ратифицировала соглашение ЕАЭС о прослеживаемости ввезенных товаров
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния