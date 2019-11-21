На Ямале в 2020 году начнется реновация учебных заведений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Реновация учебных заведений начнется в 2020 году в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), в 58 школах будут созданы современные образовательные пространства, сообщает пресс-служба губернатора региона.
В 2020 году на Ямале будет реализовано несколько новых проектов в сфере образования. Среди приоритетов – строительство и реновация школ, поддержка талантливых учеников и педагогов, техническое оснащение образовательных учреждений, поддержка школьников и студентов из числа коренных народов. Средства на новые проекты заложены в проект бюджета округа на следующий год.
"Программа затронет школы в капитальном исполнении, которые были построены в 1980-1990 годах. Главная задача – не просто сделать ремонт, а пересмотреть пространственные решения, создать современные помещения: коворкинги, лаборатории, зоны отдыха. Реновация ждет 58 школ в Салехарде, Губкинском, Муравленко, Ноябрьске, Новом Уренгое, Пуровском, Ямальском, Тазовском, Красноселькупском и Шурышкарском районах. В качестве пилота выбрано 15 учебных заведений. В следующем году начнется разработка проектов", - говорится в сообщении.
По словам губернатора округа Дмитрия Артюхова, поддержка образования – одна из ключевых задач правительства.
"Это фундамент нашего будущего. То, что мы сегодня вкладываем в детские сады, школы, формирует будущее поколение, их знания и жизненный успех. Есть несколько новых направлений, которые запускаются со следующего года. Базовое, конечно, - это стройка. Мы должны создавать новые школы. У нас хорошая демография, много детей поступают в первые классы. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие капитальные образовательные учреждения ждет реновация", – цитирует губернатора пресс-служба.
С 2020 года кратно увеличатся премии выпускникам, получившим 100 баллов на ЕГЭ, и их педагогам. Выплата составит 100 тысяч рублей. Призеры и победители всероссийской олимпиады школьников регионального уровня будут получать по 15 и 30 тысяч рублей соответственно, общероссийского уровня – по 150 и 300 тысяч рублей. Такие же премии предусмотрены и для учителей.
За победу на чемпионате "Ворлдскиллс Россия" также предусмотрены премии: золото – 100 тысяч рублей, серебро – 70 тысяч, бронза – 50 тысяч, медальон за профессионализм – 30 тысяч, уточняют власти.