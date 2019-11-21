На Ямале в 2020 году начнется реновация учебных заведений

"Это фундамент нашего будущего. То, что мы сегодня вкладываем в детские сады, школы, формирует будущее поколение, их знания и жизненный успех. Есть несколько новых направлений, которые запускаются со следующего года. Базовое, конечно, - это стройка. Мы должны создавать новые школы. У нас хорошая демография, много детей поступают в первые классы. В ближайшие годы на Ямале появится 24 школы. Существующие капитальные образовательные учреждения ждет реновация", – цитирует губернатора пресс-служба.