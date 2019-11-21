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РИА Новости

В Буденновске наказали медработников, причастных к заражению пациентов ВИЧ

14:30 21.11.2019 (обновлено: 15:18 21.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинский работник в лаборатории больницы
Медицинский работник в лаборатории больницы
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинский работник в лаборатории больницы. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все медицинские работники больницы Буденновска в Ставропольском крае, причастные к заражению пяти пациентов ВИЧ, привлечены к ответственности, заявил губернатор Владимир Владимиров.
Ранее в социальных сетях и СМИ появилась информация, что в 2018 году в больнице Буденновска пятеро пациентов заразились ВИЧ. Министерство здравоохранения Ставропольского края после проведенной проверки выявило нарушения при выполнении медицинских манипуляций и несоблюдение санитарных требований в инфекционном отделении. В отношении старшей медсестры Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "халатность".
"Ответили от главврача до тех дежурных смены, которые были в тот момент на территории этой больницы. Кто-то уволен, кто-то наказан, нами выводы точно сделаны. И я думаю, что возможности таких сложных проявлений в нашей медицине на территории Ставропольского края точно будем исключать", - сказал Владимиров на пресс-конференции "Ставропольский край: точка роста юга России".
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ОбществоВладимир ВладимировБуденновскРоссияСтавропольский крайВИЧПроисшествия
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