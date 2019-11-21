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РИА Новости

Лукашенко сообщил о создании "закрытой" связи для глав государств

14:02 21.11.2019 (обновлено: 14:03 21.11.2019)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik
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МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наработки республики, касающиеся "закрытой" правительственной связи, пользуются уважением за рубежом, и белорусские специалисты по просьбе глав некоторых государств разработали для них такую связь.
По данным президентской пресс-службы, речь об этом шла в четверг на совещании о развитии в Белоруссии системы защищенной правительственной связи – стационарной и мобильной.

"У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь. По словам Лукашенко, это приносит немалые деньги, "поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы".
Кроме того, президент рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру республики проверить, как работает КГБ в сфере "закрытой" связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. "Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи", - добавил Лукашенко.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
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Ранее, в августе, белорусский лидер посетил один из объектов правительственной связи КГБ республики. Ему, в частности, доложили о реализации госпрограмм в области правительственной связи, перспективах ее развития, а также продемонстрировали образцы техники специальной связи, разработанные отечественными предприятиями.
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Александр ЛукашенкоБелоруссияБезопасностьВ мире
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