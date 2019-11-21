Лукашенко сообщил о создании "закрытой" связи для глав государств

МИНСК, 21 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что наработки республики, касающиеся "закрытой" правительственной связи, пользуются уважением за рубежом, и белорусские специалисты по просьбе глав некоторых государств разработали для них такую связь.

По данным президентской пресс-службы, речь об этом шла в четверг на совещании о развитии в Белоруссии системы защищенной правительственной связи – стационарной и мобильной.

"У нас есть хорошие специалисты, наработки, и потерять их нельзя. Тем более что многие системы, которые мы создали, в том числе закрытой связи, пользуются уважением зарубежных государств. Даже меня главы государств просят: мы хотим такую, как в Беларуси, надежную связь", - сказал Лукашенко.

Он также заявил, что белорусская сторона для некоторых глав государств уже создала такую же правительственную связь. По словам Лукашенко, это приносит немалые деньги, "поэтому есть смысл в этом направлении работать и развивать наши системы".

Кроме того, президент рассказал, что недавно поручал Оперативно-аналитическому центру республики проверить, как работает КГБ в сфере "закрытой" связи, насколько она находится под контролем, надежна и недоступна для разведок других государств и посторонних лиц. "Я хотел бы, чтобы мне об этом сегодня доложили, и наметить дальнейшие шаги по развитию и мобильной, и стационарной закрытой связи", - добавил Лукашенко.