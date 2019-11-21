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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2019-11-21T13:54+0300
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РИА Новости

Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

13:54 21.11.2019
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CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub / Вид на город Тартус в Сирии
Вид на город Тартус в Сирии
CC BY-SA 3.0 / Ali kattoub /
Вид на город Тартус в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Россия в комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 28 нарушений, Турция - 24, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте российского военного ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – шесть, Хама – четыре, Алеппо – два", - говорится в бюллетене.
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Отмечается, что за сутки центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением провел две гуманитарные акции в населенном пункте Нуэйха провинции Хомс, где выдал 500 продовольственных наборов общим весом 2450 килограмм и в населенном пункте Бугрос провинции Дейр-Эз-Зор, где выдал 200 продовольственных наборов общим весом 1170 килограмм.
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