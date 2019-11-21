Россия за сутки зафиксировала 28 нарушений перемирия в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 28 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – девять, Алеппо – восемь, Латакия – восемь, Хама – три. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Идлиб – 12, Латакия – шесть, Хама – четыре, Алеппо – два", - говорится в бюллетене.