Кузнецова: все дети, кому нужна пересадка почек, должны их получить

"Не может быть отказов. В министерстве здравоохранения в ходе предварительных переговоров заверили, что все дети, которым нужна такая помощь, ее получат, даже если их вес меньше 10 килограммов. Самое главное – здоровье ребенка, меры, ограничивающие право на его улучшение или доступность медицинской помощи, недопустимы", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.