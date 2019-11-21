Кузнецова: все дети, кому нужна пересадка почек, должны их получить

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Все дети, которым нужна операция по пересадке почек, ее получат, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об увольнении врача-трансплантолога из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей.
Ранее Совет по правам человека обратился к министру здравоохранения Веронике Скворцовой с просьбой обратить внимание на ситуацию с увольнением врача-трансплантолога Михаила Каабака. В СМИ появилась информация, что Каабак – единственный в России врач-трансплантолог, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 килограммов. Скворцова опровергла эти сообщения, отметив, что в России достаточно специалистов, которые делают такие операции.
"Не может быть отказов. В министерстве здравоохранения в ходе предварительных переговоров заверили, что все дети, которым нужна такая помощь, ее получат, даже если их вес меньше 10 килограммов. Самое главное – здоровье ребенка, меры, ограничивающие право на его улучшение или доступность медицинской помощи, недопустимы", - приводит слова Кузнецовой ее пресс-служба.
Омбудсмен отметила, что по вопросу увольнения врача поступило сразу несколько обращений от родителей, в одном из них было больше 100 подписей.
"Мы связались с родителями, пообщались с врачами, представителями Минздрава РФ. Ситуация, конечно, требует особого внимания. Мы в ближайшее время ожидаем официальный ответ министерства здравоохранения, где просим разъяснить ситуацию", - цитирует ее пресс-служба.
По словам Кузнецовой, если есть профессиональные споры о подходах к вопросам лечения, то необходимо, чтобы родители детей получили все ответы на свои вопросы. Мнение экспертного медицинского сообщества должно быть разъяснено. "Этот диалог крайне важен сейчас", - подчеркнула уполномоченный
Добавляется, что омбудсмен продолжит внимательно следить за этой ситуацией и за тем, чтобы все дети получили необходимую помощь.