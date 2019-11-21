Лавров заявил о провале попытки ИГ* и "ан-Нусры"* создать халифат

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Террористические группировки "Исламское государство"* и " Террористические группировки "Исламское государство"* и " Джебхат ан-Нусра "* потерпели поражение, в частности, в Сирии с точки зрения создания "халифата", их дни сочтены, но они начинают расползаться по миру, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров

"Для того, чтобы оценивать ситуацию в той или иной стране, важно прежде всего понимать истоки этой проблемы. А глобальная террористическая угроза стала особенно серьезной после того, как состоялись незаконные вторжения в Ирак и агрессия против Ливии. Сейчас так называемое "Исламское государство"*, в Сирии в частности, потерпело поражение с точки зрения создания своего халифата. Разрозненные отряды игиловцев*, как и отряды другой запрещенной Советом Безопасности террористической организации "Джебхат ан-Нусра"*, продолжают оказывать сопротивление, но все понимают, что дни их сочтены", - сказал Лавров после переговоров с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддином Абдуллой.

"В этой ситуации они начинают расползаться по миру, в том числе идут в Афганистан, пытаются проникнуть в Центральную Азию, Европу, страны Юго-Восточной Азии”, - добавил он.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке военную операцию против группировки ИГ*, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. США уже объявили об уничтожении "террористического халифата", но заявили о намерении остаться в Сирии, чтобы "не допустить его возрождения" и для "охраны нефтяных месторождений". Президент США Дональд Трамп при этом уточнил, что средства от добычи нефти идут курдским формированиям, которые являются союзниками США в регионе.

Турция со своей стороны считает курдские вооруженные формирования террористическими и проводила против них военную операцию на севере Сирии.

Российские военные находятся в Сирии с 2015 года по просьбе правительства страны для борьбы с террористическими группировками.