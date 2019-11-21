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РИА Новости

Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной

13:25 21.11.2019
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© РИА Новости / Павел Паламарчук / Перейти в фотобанкТовары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов
Товары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов
© РИА Новости / Павел Паламарчук
Перейти в фотобанк
Товары произведенные в России, помеченые специальными метками на полках украинских магазинов. Архивное фото
КИЕВ, 21 ноя - РИА Новости. Между Украиной и Россией невозможно построить непреодолимую "торговую стену", торговля товарами между двумя странами все равно будет существовать, заявил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, торговый представитель Украины Тарас Качка.
Ранее кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года. Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины.

"Вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество, не могут возвести непреодолимую торговую стену… Это факт, с которым я живу, – торговля все равно будет существовать", - заявил Качка в интервью агентству "РБК-Украина", которое опубликовано в четверг.

По его словам, торговля Украины и России идет через страны-посредники, например Литву или Турцию. "Есть товары из РФ, которые мы запрещаем как импорт в Украину. И тогда происходит замещение, когда российский товар полностью замещает этот товар на литовском рынке, а литовский производитель идет к нам. На самом деле, в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной", - сказал Качка.
Вместе с тем Качка выразил мнение, что Украина и РФ уже достигли максимального уровня взаимных торговых ограничений.
Продажа российских товаров в украинских магазинах
1 августа, 02:37
Украина начала взимать спецпошлины на импорт российских товаров
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Тарас КачкаРБК (медиагруппа)ТурцияРоссияЛитваУкраинаВ мире
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