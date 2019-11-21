Торгпред Украины: Киев не может закрыться от российских товаров стеной

Ранее кабинет министров Украины продлил действие двух постановлений от 30 декабря 2015 года, предусматривающих ограничения на импорт ряда товаров из РФ и введение ввозной пошлины в отношении некоторых других российских товаров, до 31 декабря 2019 года. Россия приняла ответные меры на действия кабмина Украины.

"Вопрос заключается в том, что украинская экономика и наше общество, а также российская экономика и общество, не могут возвести непреодолимую торговую стену… Это факт, с которым я живу, – торговля все равно будет существовать", - заявил Качка в интервью агентству " РБК-Украина ", которое опубликовано в четверг.

По его словам, торговля Украины и России идет через страны-посредники, например Литву или Турцию. "Есть товары из РФ, которые мы запрещаем как импорт в Украину. И тогда происходит замещение, когда российский товар полностью замещает этот товар на литовском рынке, а литовский производитель идет к нам. На самом деле, в этих региональных условиях мы не можем физически закрыться от российских товаров стеной", - сказал Качка.