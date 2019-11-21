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РИА Новости

МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины

13:18 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкБашня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Перейти в фотобанк
Башня Азади, построенная на одноименной площади в Тегеране. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в связи с заявлением США по поселенческой деятельности Израиля обвинило Вашингтон в помощи при "оккупации" палестинских территорий.
"Заявление госсекретаря США Майка Помпео... еще раз подтверждает соучастие США в оккупации палестинских территорий и показывает преступления этого режима в Палестине", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Он также выступил с осуждением в адрес США в связи с последними заявлениями, посоветовав Помпео отказаться от "мышления XVIII века, при котором сильные мира сего считали себя выше международного права и норм".
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Официальный представитель МИД Ирана также призвал мировое сообщество противодействовать политике США по отношению к поселенческой деятельности Израиля, назвав заявление Помпео открытым нарушением международного права.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.
Госсекретарь США Майк Помпео во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым по итогам переговоров в Сочи
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Аббас МусавиСергей ЛавровМИД РФМИД ИранаБарак ОбамаВашингтон (штат)Восточный ИерусалимСШАВ мире
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