МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины

ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Министерство иностранных дел Ирана в связи с заявлением США по поселенческой деятельности Израиля обвинило Вашингтон в помощи при "оккупации" палестинских территорий.

"Заявление госсекретаря США Майка Помпео... еще раз подтверждает соучастие США в оккупации палестинских территорий и показывает преступления этого режима в Палестине", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.

Он также выступил с осуждением в адрес США в связи с последними заявлениями, посоветовав Помпео отказаться от "мышления XVIII века, при котором сильные мира сего считали себя выше международного права и норм".

Официальный представитель МИД Ирана также призвал мировое сообщество противодействовать политике США по отношению к поселенческой деятельности Израиля, назвав заявление Помпео открытым нарушением международного права.