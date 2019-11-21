МИД Ирана обвинил США в помощи Израилю при "оккупации" Палестины

ТЕГЕРАН, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел Ирана в связи с заявлением США по поселенческой деятельности Израиля обвинило Вашингтон в помощи при "оккупации" палестинских территорий.
"Заявление госсекретаря США Майка Помпео... еще раз подтверждает соучастие США в оккупации палестинских территорий и показывает преступления этого режима в Палестине", - говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Аббаса Мусави.
Он также выступил с осуждением в адрес США в связи с последними заявлениями, посоветовав Помпео отказаться от "мышления XVIII века, при котором сильные мира сего считали себя выше международного права и норм".
Официальный представитель МИД Ирана также призвал мировое сообщество противодействовать политике США по отношению к поселенческой деятельности Израиля, назвав заявление Помпео открытым нарушением международного права.
Ранее американский госсекретарь Майк Помпео сказал, что Соединенные Штаты отказываются от заявлений предыдущей администрации президента Барака Обамы, согласно которой поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме является нарушением международного права. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россию тревожит позиция США по поселенческой деятельности Израиля.