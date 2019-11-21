МИД предупредил россиян о сложных метеоусловиях в Италии и Австралии

Туристы на площади Сан-Марко в Венеции во время наводнения

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Министерство иностранных дел России предупредило россиян о "желтом уровне" метеоопасности в некоторых областях Италии вследствие дождей и наводнений, а также о сложных метеоусловиях в Австралии

Италия – вследствие продолжительных дождей и наводнений в областях Лацио, Тоскана, Лигурия и Пьемонт сохраняется "желтый уровень" метеоопасности; возможны сбои энергоснабжения, ограничение движения по ряду автомагистралей", - говорится в сообщении департамента ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в Twitter

В австралийских штатах Южная Австралия, Новый Южный Уэльс и Тасмания сохраняются сложные метеоусловия: жара с низкой влажностью и сильным ветром; действует предупреждение в связи с лесными пожарами; наивысший "красный уровень" опасности объявлен в ряде районов штата Виктория, отметили в ведомстве.

МИД также предупредил о высоком уровне загрязнения воздуха в столичном регионе Индии. Неблагоприятные условия прогнозируются до 23 ноября, рекомендуется максимально ограничить время пребывания на улице, по возможности использовать защитные маски.