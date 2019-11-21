В Чебоксарах продлили работу наркодиспансера из-за очередей за справками

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 ноя - РИА Новости. Республиканский наркологический диспансер в Республиканский наркологический диспансер в Чебоксарах на час продлил работу наркологов, чтобы принять всех автомобилистов, обратившихся за медицинскими справками накануне вступления в силу нового приказа Минздрава, сообщили РИА Новости в медучреждении

По приказу Минздрава с 22 ноября вносятся изменения в порядок обязательного медицинского освидетельствования водителей и кандидатов в водители. По новым правилам увеличен объем исследований: теперь нужно сдавать мочу на содержание 11 видов наркотических веществ и кровь на наличие фермента CDT – маркера хронического злоупотребления алкоголем. Ранее такой анализ крови назначали только при симптомах алкоголизма. В Минздраве считают эти нововведения эффективной мерой профилактики ДТП. Врачи указывают, что это приведет к значительному росту стоимости медицинских справок.

"Время приема специалистами наркодиспансера из-за возникшего ажиотажа увеличено на час, то есть продлено до 20.00. Привлечены дополнительные люди – и кассиры, и медрегистраторы, и врачи. В четыре потока принимают людей", - рассказали агентству в республиканском наркодиспансере.

По словам собеседника агентства, такой повышенный спрос наблюдается второй день – с тех пор, как стало известно о грядущем повышении стоимости справок. "Количество обратившихся за справкой в среду и четверг примерно в три раза больше обычного", - отметили в наркодиспансере.

По информации на сайте министерства здравоохранения Чувашии, на данный момент средняя стоимость услуги обязательного медицинского освидетельствования составляет 581 рубль и включает осмотр терапевта, офтальмолога, психиатра и нарколога. Водителям категории категорий С, Д, Е, которым дополнительно полагается пройти обследование у ЛОР-врача и сделать электроэнцефалографию, приходится платить 1 260 рублей.