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РИА Новости

Росприроднадзор оценил ущерб от действий предприятий угольной отрасли

13:09 21.11.2019 (обновлено: 13:10 21.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкДобыча угля
Добыча угля
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Добыча угля. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские предприятия угольной отрасли в 2019 году нанесли ущерб экологии на 154 миллиона рублей, говорится в документах Росприроднадзора.

"В 2019 году предъявлено 154 миллиона рублей ущербов. Непродуманные решения технических проектов, отсутствие наилучших доступных технологий приводят к системным превышениям предельно-допустимых концентраций вредных веществ по выбросам и сбросам в атмосферный воздух, почвенный покров и поверхностные водные объекты", - отмечает Росприроднадзор.

По данным ведомства, добыча и разведка угля осуществляется в 25 субъектах РФ, на 22 угольных бассейнах и 129 отдельных месторождениях на основании 661 лицензии на право недропользования. Крупнейшими из них являются Канско-Ачинский, Кузнецкий, Иркутский, Печорский, Донецкий, Южно-Якутский, Минусинский бассейны. Основным угольным бассейном, где ведется добыча угля, является Кузнецкий (Сибирский Федеральный округ) – 270 лицензий (41%).
По данным Минэнерго РФ, добыча угля в 2018 году выросла на 6,8% и составила 439,3 миллиона тонн. Поставки угля на внутренний рынок в 2018 году составили 181,6 миллиона тонн, отгрузка на экспорт – 193,2 миллиона тонн.
Добыча угля
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