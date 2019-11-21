Росприроднадзор оценил ущерб от действий предприятий угольной отрасли

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Российские предприятия угольной отрасли в 2019 году нанесли ущерб экологии на 154 миллиона рублей, говорится в документах Росприроднадзора.
"В 2019 году предъявлено 154 миллиона рублей ущербов. Непродуманные решения технических проектов, отсутствие наилучших доступных технологий приводят к системным превышениям предельно-допустимых концентраций вредных веществ по выбросам и сбросам в атмосферный воздух, почвенный покров и поверхностные водные объекты", - отмечает Росприроднадзор.
По данным ведомства, добыча и разведка угля осуществляется в 25 субъектах РФ, на 22 угольных бассейнах и 129 отдельных месторождениях на основании 661 лицензии на право недропользования. Крупнейшими из них являются Канско-Ачинский, Кузнецкий, Иркутский, Печорский, Донецкий, Южно-Якутский, Минусинский бассейны. Основным угольным бассейном, где ведется добыча угля, является Кузнецкий (Сибирский Федеральный округ) – 270 лицензий (41%).
По данным Минэнерго РФ, добыча угля в 2018 году выросла на 6,8% и составила 439,3 миллиона тонн. Поставки угля на внутренний рынок в 2018 году составили 181,6 миллиона тонн, отгрузка на экспорт – 193,2 миллиона тонн.