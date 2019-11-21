В Пензе вернули теплоснабжение после ЧП с провалившейся в кипяток машиной

© Фото : МЧС по Пензенской области Автомобиль, стоявший на парковке, провалился под землю в Пензе

ПЕНЗА, 21 ноя - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Теплоснабжение в домах Пензы в ночь на четверг полностью восстановлено после прорыва на участке теплосетей, где двое мужчин погибли при падении автомобиля в яму с кипятком, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

Автомобиль "Лада Ларгус", в котором находились двое мужчин, во вторник утром полностью провалился под землю при обвале грунта и асфальта на парковке у магазина в Пензе на улице Аустрина. По данным следствия, автомобиль с людьми оказался в яме с кипятком, оба потерпевших погибли. Возбуждено уголовное дело. По данным прокуратуры, этот участок теплосетей принадлежит филиалу ПАО "Т Плюс".

По данным энергетиков, после ЧП с автомобилем почти сутки шел ремонт теплотрассы, из-за чего 67 домов были без отопления. В мэрии отмечали, что к 4.00 мск среды авария была устранена, но без отопления по данным на 18.00 мск оставались шесть многоквартирных домов, а уже к 23.25 мск теплоснабжение отсутствовало только в двух домах.

"Во все дома поступает тепло", - сказала собеседница агентства.