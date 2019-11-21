Более 540 молодых тюменских семей купили жилье благодаря соцподдержке

Дополнительно средства на приобретение жилья в связи с рождением или усыновлением ребенка получили 43 молодые семьи, еще 171 семье предоставили льготные займы. Всего за время существования госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили 18,5 тыс. молодых семей. Дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка получили более 2,4 тысяч семей, льготные займы – почти 5 тысяч молодых пар.

"Нужно расширить объем и охват областных жилищных программ: больше 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Социальная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей, реализуется в регионе с 2006 года. Молодые пары могут воспользоваться субсидией из бюджета на приобретение жилья, а также получить льготный займ, который выдается на 10 лет под 1% годовых. Претендовать на получение господдержки могут семьи, имеющие одного ребенка и более, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. Возраст супругов при этом не должен превышать 35 лет, уточнили в пресс-службе.