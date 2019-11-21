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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
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РИА Новости

Более 540 молодых тюменских семей купили жилье благодаря соцподдержке

12:57 21.11.2019
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CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped imageЗдание правительства Тюменской области
Здание правительства Тюменской области
CC BY-SA 4.0 / RG72 / Registarejo de Tjumena provinco. Tjumeno, Rusio / Cropped image
ТЮМЕНЬ, 21 ноя – РИА Новости. За 9 месяцев текущего года в Тюменской области 541 семья воспользовалась социальными выплатами на улучшение жилищных условий. Средний размер субсидии составил 952,4 тысячи рублей, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.
Дополнительно средства на приобретение жилья в связи с рождением или усыновлением ребенка получили 43 молодые семьи, еще 171 семье предоставили льготные займы. Всего за время существования госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" жилищные условия улучшили 18,5 тыс. молодых семей. Дополнительные социальные выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка получили более 2,4 тысяч семей, льготные займы – почти 5 тысяч молодых пар.
"Нужно расширить объем и охват областных жилищных программ: больше 2,5 тысяч семей должны улучшить жилищные условия", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Социальная поддержка, направленная на улучшение жилищных условий молодых семей, реализуется в регионе с 2006 года. Молодые пары могут воспользоваться субсидией из бюджета на приобретение жилья, а также получить льготный займ, который выдается на 10 лет под 1% годовых. Претендовать на получение господдержки могут семьи, имеющие одного ребенка и более, а также неполные молодые семьи, состоящие из одного молодого родителя, являющегося гражданином РФ, и одного и более детей. Возраст супругов при этом не должен превышать 35 лет, уточнили в пресс-службе.
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Тюменская областьАлександр МоорТюменская областьОбщество
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