В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что В Московском патриархате выразили надежду, что Иерусалимский патриарх Феофил III "станет гарантом и свидетелем единства православия" и "сумеет преодолеть последствия беззаконных действий в отношении Украинской церкви" предстоятелей тех поместных Церквей, которые признали украинских раскольников.

Иерусалимский патриарх на этой неделе находится с визитом в Москве, в четверг ему будет вручена премия Фонда единства православных народов.

"Хочется верить, что патриарх исторически самой старшей кафедры всей православной церкви, главной кафедры по тем местам, где она находится, станет гарантом и свидетелем единства православия, сумеет преодолеть последствия беззаконных действий в отношении украинской церкви предстоятелей кафедр младших по значимости, хотя бы даже и "старших" по византийскому имперскому протокольному порядку. Дай Бог", - написал в четверг в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Иерусалимская церковь занимает четвертое место в диптихе ("списке чести") поместных православных Церквей, являясь при этом самой древней из всех.

Патриархи Иерусалимский Феофил и Московский Кирилл в четверг утром совершили Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В своем приветственном слове предстоятель Русской церкви напомнил, что предшественники патриарха Феофила не раз в истории заботились о восстановлении канонического строя, находившегося под угрозой.