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Религия и мировоззрение
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РИА Новости

В РПЦ надеются, что патриарх Феофил станет "гарантом единства православия"

12:56 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПатриарх Иерусалимский Феофил III
Патриарх Иерусалимский Феофил III
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Иерусалимский Феофил III . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. В Московском патриархате выразили надежду, что Иерусалимский патриарх Феофил III "станет гарантом и свидетелем единства православия" и "сумеет преодолеть последствия беззаконных действий в отношении Украинской церкви" предстоятелей тех поместных Церквей, которые признали украинских раскольников.
Иерусалимский патриарх на этой неделе находится с визитом в Москве, в четверг ему будет вручена премия Фонда единства православных народов.

"Хочется верить, что патриарх исторически самой старшей кафедры всей православной церкви, главной кафедры по тем местам, где она находится, станет гарантом и свидетелем единства православия, сумеет преодолеть последствия беззаконных действий в отношении украинской церкви предстоятелей кафедр младших по значимости, хотя бы даже и "старших" по византийскому имперскому протокольному порядку. Дай Бог", - написал в четверг в своем Telegram-канале заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

Сергей Гаврилов
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Иерусалимская церковь занимает четвертое место в диптихе ("списке чести") поместных православных Церквей, являясь при этом самой древней из всех.
Патриархи Иерусалимский Феофил и Московский Кирилл в четверг утром совершили Божественную литургию в храме Христа Спасителя. В своем приветственном слове предстоятель Русской церкви напомнил, что предшественники патриарха Феофила не раз в истории заботились о восстановлении канонического строя, находившегося под угрозой.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Русская православная церковьМоскваУкраинаОбщество
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