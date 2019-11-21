Россия обеспечит потребности Малайзии в технике для борьбы с терроризмом

"Будем всячески обеспечивать потребности Малайзии в соответствующем оборудовании и вооружении, которое необходимо для борьбы с терроризмом. У нас эффективно работает двусторонняя комиссия, и в этих рамках Малайзия может запрашивать любую необходимую ей технику", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии.