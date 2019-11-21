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РИА Новости

Россия обеспечит потребности Малайзии в технике для борьбы с терроризмом

12:48 21.11.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Москва будет обеспечивать потребности Малайзии в борьбе с терроризмом, Куала-Лумпур может запросить у российской стороны любое необходимое вооружение, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Будем всячески обеспечивать потребности Малайзии в соответствующем оборудовании и вооружении, которое необходимо для борьбы с терроризмом. У нас эффективно работает двусторонняя комиссия, и в этих рамках Малайзия может запрашивать любую необходимую ей технику", - сказал Лавров на переговорах с главой МИД Малайзии.
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Сергей ЛавровМИД РФМалайзияРоссияВ мире
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