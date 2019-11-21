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РИА Новости

Малайзия выразила интерес к совместным с Россией разработкам вооружений

12:43 21.11.2019 (обновлено: 15:03 21.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи в Москве
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла во время встречи в Москве
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Малайзия заинтересована в совместных с РФ разработках вооружений и строительстве в стране аэрокосмического центра, заявил министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла.
"В прошлом Малайзия закупала военную технику у Российской Федерации, но, полагаю, когда речь идет о военной сфере, мы присматриваемся к возможностям повышения качества взаимодействия. Речь могла бы идти не только о закупках, но также о совместных обменах в области исследования и разработок", - сказал он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Мы получили также предложение о создании аэрокосмического института в Малайзии. И мы серьезно рассматриваем такую возможность", - добавил глава МИД Малайзии. По его словам, если бы это произошло, то отношения двух стран были бы выведены на новый уровень.
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Сергей ЛавровМИД РФМалайзияРоссияВ мире
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