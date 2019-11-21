Малайзия выразила интерес к совместным с Россией разработкам вооружений

"В прошлом Малайзия закупала военную технику у Российской Федерации, но, полагаю, когда речь идет о военной сфере, мы присматриваемся к возможностям повышения качества взаимодействия. Речь могла бы идти не только о закупках, но также о совместных обменах в области исследования и разработок", - сказал он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.