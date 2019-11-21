Эксперт: бюджет ЯНАО на 2020-2022 годы ориентирован на серьезный прорыв

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 ноя – РИА Новости. Депутаты заксобрания Депутаты заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) в четверг приняли сразу в двух чтениях проект закона "Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".

Бюджет в ЯНАО традиционно сохраняет социальную направленность. Особенностями бюджета на 2020-2022 годы стали увеличение регионального материнского капитала, расширенные меры по повышению доступности авиаперелетов, увеличение выплат для кочевого населения, доступное образование для коренных жителей и другие направления. Политолог Станислав Дейнеко уверен, что бюджет региона на 2020-2022 годы ориентирован на серьезный прорыв в социальной сфере.

ПАРАМЕТРЫ БЮДЖЕТА

Проект бюджета на трехлетний период внесен правительством региона в законодательное собрание округа 1 ноября. Его называют более чем оптимистичным, сообщает заксобрание. Бюджет сформирован без дефицита. Доходы и расходы окружного бюджета предусмотрены в объеме 245 миллиардов рублей, что почти на 40% выше по сравнению с бюджетом, утвержденным в прошлом году.

Удельный вес расходов на реализацию госпрограмм автономного округа составит более 94%. Проектом закона предусмотрено безусловное выполнение всех принятых расходных обязательств, при этом предусмотрен значительный рост финансирования на социальную сферу, он составляет свыше 137% от первоначально утвержденных показателей. В 2020 году на реализацию национальных проектов планируется направить порядка 55 миллиардов рублей, что превышает первоначально утвержденные показатели в 2,2 раза, отмечает парламент.

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

По информации окружных властей, с 1 января 2020 года региональный материнский капитал будет увеличен с 350 тысяч до полумиллиона рублей. Получить его можно будет не только на третьего ребенка, но и на всех последующих детей. Ранее выданные, но еще не использованные сертификаты также будут проиндексированы до 500 тысяч.

Задача по поддержке многодетных семей была поставлена президентом РФ перед регионами во время ежегодного послания в феврале 2019 года. Поддержка многодетных семей – один из приоритетов социальной политики губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова

"Убежден, увеличение регионального маткапитала будет хорошим подспорьем для расширения жилищных условий многодетных семей на Ямале. Они должны чувствовать поддержку от государства", – приводятся слова губернатора в сообщении пресс-службы главы региона.

Жительница Ямала, мать четверых детей Любовь Лайхнер сообщила РИА Новости , что положительно встретила инициативу окружных властей о повышении регионального материнского капитала. Семья планирует строить дом, и выплаты от региона им будут очень кстати.

"Я отношусь к этой инициативе, конечно же, положительно. У нас уже есть региональный капитал, который был дан за третьего ребенка. Он пока у нас лежит. Мы хотим воспользоваться им на строительство дома. Я недавно родила четвертого ребенка, сейчас нахожусь в роддоме. И региональный материнский капитал, который будет дан на четвертого ребенка, мы тоже планируем направить на строительство дома", - сказала собеседница агентства.

ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ АВИАПЕРЕЛЕТОВ

Субсидии из бюджета позволяют сделать авиасообщение для жителей отдаленного региона доступным. Количество субсидируемых рейсов за последний год выросло в несколько раз. В 2020 году из бюджета округа будет субсидироваться 30 межрегиональных маршрутов. Среди них - новые: Салехард – Сочи, Салехард – Тюмень, Новый-Уренгой – Сочи, Ноябрьск – Симферополь.

Кроме того, продолжат действовать льготы для многодетных семей: для детей из таких семей билет стоит 2,5 тысячи рублей. В 2020 году действие льготы будет расширено – ей смогут пользоваться не только дети до 18 лет, но и совершеннолетние студенты, которые находятся на иждивении родителей.

"Для северян авиасообщение - ключевая тема. Это качество жизни, это удобство, возможность уехать летом в теплые края, поэтому, безусловно, тема в фокусе нашего внимания. Еще совсем недавно мы субсидировали восемь межрегиональных маршрутов, а со следующего года их станет не менее тридцати. Это те направления, о которых говорят нам сами ямальцы. Второй важный вопрос - доступность авиабилетов. Вводя новые субсидируемые направления, мы одновременно снижаем цену на билет для населения", - приводятся в сообщении пресс-службы губернатора слова Артюхова.

ПОДДЕРЖКА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

В бюджете на 2020-2022 годы предусмотрен целый ряд мер по поддержке коренных малочисленных народов Севера. Так, с 2020 года в округе на 2 тысячи рублей увеличат размер ежемесячного пособия лицам, ведущим традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера. Размер "кочевых" составит 5 тысяч рублей на человека. Рост доходов почувствуют около 10 тысяч тундровиков.

Кроме того, уже увеличена закупочная цена на оленину. Уже в убойную кампанию-2019 члены общин коренных малочисленных народов Севера и малых оленеводческих предприятий будут получать за килограмм мяса оленя 450 рублей – почти вдвое больше, чем прежде. Эта мера существенно поддержит коренное население – основных поставщиков оленины в округе. Для потребителей цена килограмма не изменится.

Со следующего года на Ямале увеличится финансирование образования студентов из числа коренных малочисленных народов Севера, попадающих под категорию малоимущих семей.

Студенты вузов из числа коренных, кто учится на "хорошо" и "отлично", будут получать стипендию в размере 10 тысяч рублей в месяц. Выпускникам, поступающим в колледжи и не прошедшим на бюджет, будут оказывать поддержку при поступлении на платные отделения.

Размер дополнительной социальной стипендии для учащихся колледжей повысится до четырех с половиной тысяч рублей в месяц. Сейчас размер стипендии составляет тысячу рублей.

Данные меры позволят выровнять стартовые возможности получения профессионального и высшего образования для детей из семей тундровиков по сравнению с детьми жителей городов и районных центров округа.

ПОМОЩЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ШКОЛЬНИКАМ

С 2020 года школьники, получившие 100 баллов на ЕГЭ, и их педагоги будут получать по 100 тысяч рублей.

По инициативе губернатора вводится региональная премия в 300 тысяч рублей для победителей Всероссийской олимпиады школьников и их педагогов. Призеры олимпиады и их учителя получат по 150 тысяч рублей.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Политолог Станислав Дейнеко сообщил РИА Новости, что бюджет Ямала на трехлетний период ориентирован на серьезный прорыв в социальной сфере.

"Ямало-Ненецкий автономный округ – благонадежный субъект, социальная направленность на Ямале сохраняется всегда, и это такая преемственность исполнительной власти в этом субъекте. Самое главное – в социальной направленности бюджета мы видим огромное желание властей к серьезному прорыву. Политика нового губернатора рассчитана на улучшение качества жизни ямальцев здесь и сейчас. Губернатор на Ямале – человек молодой, и он понимает, что возраст жителей региона таков, что хочется жить здесь и сейчас", - сказал собеседник агентства.

Он особо отметил инициативу властей по уменьшению количества аварийного и ветхого жилья. Так, губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов ранее в своем Instagram заявил о планах за пять лет построить 1 миллион квадратных метров жилья.

"Это по 200 тысяч квадратных метров в год. Это серьезные цифры для округа. Наверное, это история беспрецедентная даже для страны", - подчеркнул Дейнеко.

Он добавил, что бюджет запланирован бездефицитный.

"Это показатель редкий. Обычно бюджет панируется с каким-то дефицитом в надежде на то, что доходная часть будет больше от того прогноза, который есть. Это говорит о том, что исполнительная власть не берет на себя лишних обещаний и делает для себя работу очень конкретно и понятно. Она ориентирует на это региональную экономику, жителей округа", - сказал политолог.

Эксперт обратил внимание в бюджете на 2020-2022 годы на поддержку коренных малочисленных народов Севера - это, в частности, повышение кочевых выплат, недавнее заявление губернатора о повышении закупочных цен на оленину, помощь студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, попадающих под категорию малоимущих семей.

Помимо этого, по словам Дейнеко, большое значение для региона имеет программа "Сотрудничество", по которой жители Ямала могут переселиться на юг Тюменской области. В новом бюджете на нее выделена серьезная сумма – более 45 миллиардов рублей.

Политолог отметил, что исполнительная власть также уделяет пристальное внимание сфере здравоохранения. Самое важное, подчеркнул эксперт, это исполнение всех нацпроектов.

Также Дейнеко сказал о важности инициативы по повышению доступности авиаперелетов.

"Что касается авиаперелетов, это важный аспект - возможность выехать за пределы округа для отдыха, лечения, встречи с близкими. Это мотивирует на жизнь в округе", - считает политолог.

Он прокомментировал и идею об увеличении регионального материнского капитала.