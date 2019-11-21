Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T12:38+0300
https://ria.ru/20191121/1561376914.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:208:3077:1939_1036x0_80_0_0_fd9bc9efcdef1e3d20a218fe7e73c388.jpg
РИА Новости

В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков

12:38 21.11.2019
177
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции . Архивное фото
КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД изъяли из автомобиля жительницы Свердловской области, которую остановили на трассе в Татарстане, почти 5,7 килограмма наркотиков, сообщает региональное МВД.

"Инспекторами управления ГИБДД МВД по Татарстану на 849-м километре автодороги М-7 "Волга" был остановлен автомобиль Toyota Platz под управлением 47-летней жительницы Первоуральска Свердловской области. При общении с сотрудниками полиции женщина стала сильно нервничать, чем и вызвала подозрение стражей порядка", - говорится в сообщении.

Полицейский
19 ноября, 11:29
Житель Сочи устроил нарколабораторию в съемной квартире
В ходе осмотра автомобиля за спинкой пассажирского заднего сиденья были обнаружены пять брикетов серого цвета, упакованные в полимерные прозрачные пакеты, и предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом. Кроме того, у женщины в правом кармане кофты было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.
Согласно данным экспертизы, в машине было более чем 4,85 килограмма гашиша и свыше 840 граммов смеси, содержащей наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин (диацетилморфин) и метадон (фенадон, долофин).
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
Сотрудник ФСБ России
30 октября, 14:43
В Туве сына чиновника задержали за поставки наркотиков
402141
Обсудить 0
ГИБДД МВД РФСвердловская областьТатарстанПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль прокуратуры России
На Алтае четверо подруг похитили и истязали знакомую
Игрушка в палате детской больницы
В Ровенской области 12 школьников отравились конфетами
Кадр из фильма Тварь
Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов "Тварь"
Посетители в наркологическом диспансере в Уфе
В Уфе очереди за водительской медсправкой увеличились в три раза
Свежеиспеченный хлеб
Эксперты заявили, что хлеб с плесенью непригоден в любом виде
Бронекатера Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу во время передачи Украине
В Совфеде оценили планы Киева вернуть "пропавшую" технику с кораблей
Полицейский
В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей
Сергей Гаврилов
Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
ФСБ показала на видео "угробленные" украинские корабли в момент передачи
Автомобиль Следственного комитета РФ выезжает со служебной территории
Жителя Воронежа задержали спустя 16 лет после убийства знакомого
Молоток судьи
Обвиняемый в убийстве полицейского в московском метро пойдет под суд
Знак Петербургского метрополитена
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия пригласила экспертов из Малайзии для ознакомления с данными по MH17
ФСБ показала угробленные украинские корабли в момент передачи
В ФСБ ответили Украине на обвинения в краже унитазов с кораблей
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния