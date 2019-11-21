В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков

КАЗАНЬ, 21 ноя - РИА Новости. Инспекторы ГИБДД изъяли из автомобиля жительницы Свердловской области, которую остановили на трассе в Татарстане, почти 5,7 килограмма наркотиков, сообщает региональное МВД.
"Инспекторами управления ГИБДД МВД по Татарстану на 849-м километре автодороги М-7 "Волга" был остановлен автомобиль Toyota Platz под управлением 47-летней жительницы Первоуральска Свердловской области. При общении с сотрудниками полиции женщина стала сильно нервничать, чем и вызвала подозрение стражей порядка", - говорится в сообщении.
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В ходе осмотра автомобиля за спинкой пассажирского заднего сиденья были обнаружены пять брикетов серого цвета, упакованные в полимерные прозрачные пакеты, и предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом. Кроме того, у женщины в правом кармане кофты было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.
Согласно данным экспертизы, в машине было более чем 4,85 килограмма гашиша и свыше 840 граммов смеси, содержащей наркотические средства ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин (диацетилморфин) и метадон (фенадон, долофин).
Возбуждено уголовное дело по статье "покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".
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