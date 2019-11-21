В Татарстане задержали жительницу Урала с 5,7 килограмма наркотиков

"Инспекторами управления ГИБДД МВД по Татарстану на 849-м километре автодороги М-7 "Волга" был остановлен автомобиль Toyota Platz под управлением 47-летней жительницы Первоуральска Свердловской области . При общении с сотрудниками полиции женщина стала сильно нервничать, чем и вызвала подозрение стражей порядка", - говорится в сообщении.

В ходе осмотра автомобиля за спинкой пассажирского заднего сиденья были обнаружены пять брикетов серого цвета, упакованные в полимерные прозрачные пакеты, и предмет прямоугольной формы с порошкообразным веществом. Кроме того, у женщины в правом кармане кофты было обнаружено и изъято порошкообразное вещество.