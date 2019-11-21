Пресс-конференция об итогах деятельности в православном книгоиздании

Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель директора по развитию "Российской книжной палаты" Константин АНТИПОВ;
- председатель благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий ЕЛФИМОВ.
В ходе пресс-конференции будут представлены главные победители конкурса "Просвещение через книгу", который проводит Издательский совет Русской Православной Церкви. Участники мероприятия обсудят основные тренды в православном книгоиздании и подведут итоги 2019 года. Также будут затронуты вопросы подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в 2021 году.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель директора по развитию "Российской книжной палаты" Константин АНТИПОВ;
- председатель благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий ЕЛФИМОВ.
В ходе пресс-конференции будут представлены главные победители конкурса "Просвещение через книгу", который проводит Издательский совет Русской Православной Церкви. Участники мероприятия обсудят основные тренды в православном книгоиздании и подведут итоги 2019 года. Также будут затронуты вопросы подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в 2021 году.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Дальний зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/