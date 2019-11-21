Пресс-конференция об итогах деятельности в православном книгоиздании

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6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция об итогах деятельности в области православного книгоиздания в 2019 году. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".