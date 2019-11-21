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РИА Новости

Пресс-конференция об итогах деятельности в православном книгоиздании

12:26 21.11.2019 (обновлено: 12:29 21.11.2019)
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6 декабря в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция об итогах деятельности в области православного книгоиздания в 2019 году. Мероприятие пройдет в рамках проекта "Религия и мировоззрение".
Участники:
- председатель Издательского совета Русской Православной Церкви митрополит Калужский и Боровский КЛИМЕНТ;
- заместитель директора по развитию "Российской книжной палаты" Константин АНТИПОВ;
- председатель благотворительного фонда "Возрождение Тобольска" Аркадий ЕЛФИМОВ.

В ходе пресс-конференции будут представлены главные победители конкурса "Просвещение через книгу", который проводит Издательский совет Русской Православной Церкви. Участники мероприятия обсудят основные тренды в православном книгоиздании и подведут итоги 2019 года. Также будут затронуты вопросы подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Федора Достоевского в 2021 году.

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