Круглый стол о ситуации на севере Сирии

Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий НАБИЕВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Кирилл ВЕРТЯЕВ.
На днях глава МИД Турции заявил, что Анкара может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и США не выполнили свои обещания, и не все курдские вооруженные формирования полностью ушли из приграничного района, как это предусмотрено российско-турецким меморандумом от 22 октября. Министерство обороны РФ в тот же день отвергло претензии турецкой стороны. В свою очередь, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен.
Почему формирования курдов не покидают отдельные районы очерченной зоны безопасности? К чему может привести развязывание Турцией боевых действий? Чем это чревато для России, и сумеет ли она в этих условиях сохранить баланс между Турцией и Сирией? Каковы планы США на северо-востоке Сирии, и удастся ли им оставаться одновременно союзниками Турции и курдов? Готовы ли сирийские курды договариваться с Дамаском?
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- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий НАБИЕВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Кирилл ВЕРТЯЕВ.
На днях глава МИД Турции заявил, что Анкара может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и США не выполнили свои обещания, и не все курдские вооруженные формирования полностью ушли из приграничного района, как это предусмотрено российско-турецким меморандумом от 22 октября. Министерство обороны РФ в тот же день отвергло претензии турецкой стороны. В свою очередь, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен.
Почему формирования курдов не покидают отдельные районы очерченной зоны безопасности? К чему может привести развязывание Турцией боевых действий? Чем это чревато для России, и сумеет ли она в этих условиях сохранить баланс между Турцией и Сирией? Каковы планы США на северо-востоке Сирии, и удастся ли им оставаться одновременно союзниками Турции и курдов? Готовы ли сирийские курды договариваться с Дамаском?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
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