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РИА Новости

Круглый стол о ситуации на севере Сирии

12:24 21.11.2019 (обновлено: 12:26 21.11.2019)
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25 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о ситуации на севере Сирии в связи с угрозами Турции возобновить военную операцию против курдов.
Участники:
- помощник заместителя председателя Совета Федерации РФ, заместитель председателя Совета Ассоциации российских дипломатов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Андрей БАКЛАНОВ;
- президент Российского общества солидарности и сотрудничества с курдским народом Юрий НАБИЕВ;
- военный эксперт Владимир ЕВСЕЕВ;
- старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Кирилл ВЕРТЯЕВ.

На днях глава МИД Турции заявил, что Анкара может возобновить военную операцию на территории Сирии, поскольку Россия и США не выполнили свои обещания, и не все курдские вооруженные формирования полностью ушли из приграничного района, как это предусмотрено российско-турецким меморандумом от 22 октября. Министерство обороны РФ в тот же день отвергло претензии турецкой стороны. В свою очередь, Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что отвод вооруженных курдских отрядов на севере Сирии практически завершен.
Почему формирования курдов не покидают отдельные районы очерченной зоны безопасности? К чему может привести развязывание Турцией боевых действий? Чем это чревато для России, и сумеет ли она в этих условиях сохранить баланс между Турцией и Сирией? Каковы планы США на северо-востоке Сирии, и удастся ли им оставаться одновременно союзниками Турции и курдов? Готовы ли сирийские курды договариваться с Дамаском?

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