Круглый стол о ситуации на севере Сирии

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25 ноября в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол о ситуации на севере Сирии в связи с угрозами Турции возобновить военную операцию против курдов.