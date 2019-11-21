Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Давление американских демократов на Иерусалимскую православную церковь противоречит церковным канонам и должно быть пресечено, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя информацию о нажиме со стороны демпартии США на патриарха Феофила.

Ранее источник, близкий к руководству Иерусалимского патриархата, сообщил РИА Новости, что "на Иерусалимского патриарха оказывается нажим со стороны США", при этом "источником давления выступают не американское посольство и МИД Израиля, о чем писали некоторые СМИ, а представители демократической партии США". По данным источника, в первую очередь речь идет о дипломатах, назначенных еще Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем. В частности, на имя патриарха, сообщил источник агентства, поступали письма от Джо Байдена - главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году. Как утверждает источник, "со стороны демократов нет прямых угроз", и "речь идет об искусно завуалированном нажиме".

Комментируя данную информацию, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов отметил, что такое давление на священноначалие "вызывает непонимание клира и прихожан и противоречит церковным канонам".

"Активность американских демократов мы уже видели в Тбилиси, когда директор Центра Джо Байдена выступал в Грузии, делал посты в соцсетях и тем самым оказывал давление на грузинскую сторону. Эти действия, безусловно, и стали прологом антирусских выступлений в Грузии. Если говорить о конкретных фактах оказания давления на патриарха Феофила, то это в принципе недопустимо и должно пресекаться", - сказал Гаврилов.

Патриарх Феофил на этой неделе находится с визитом в Москве, где ему в четверг вручат премию Фонда единства православных народов.