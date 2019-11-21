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РИА Новости

Гаврилов: давление американских демократов на патриарха Феофила недопустимо

12:25 21.11.2019 (обновлено: 13:30 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкСергей Гаврилов
Сергей Гаврилов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Сергей Гаврилов. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Давление американских демократов на Иерусалимскую православную церковь противоречит церковным канонам и должно быть пресечено, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов, комментируя информацию о нажиме со стороны демпартии США на патриарха Феофила.
Ранее источник, близкий к руководству Иерусалимского патриархата, сообщил РИА Новости, что "на Иерусалимского патриарха оказывается нажим со стороны США", при этом "источником давления выступают не американское посольство и МИД Израиля, о чем писали некоторые СМИ, а представители демократической партии США". По данным источника, в первую очередь речь идет о дипломатах, назначенных еще Хиллари Клинтон в ее бытность госсекретарем. В частности, на имя патриарха, сообщил источник агентства, поступали письма от Джо Байдена - главного соперника Дональда Трампа на президентских выборах в следующем году. Как утверждает источник, "со стороны демократов нет прямых угроз", и "речь идет об искусно завуалированном нажиме".
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Комментируя данную информацию, депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов отметил, что такое давление на священноначалие "вызывает непонимание клира и прихожан и противоречит церковным канонам".
"Активность американских демократов мы уже видели в Тбилиси, когда директор Центра Джо Байдена выступал в Грузии, делал посты в соцсетях и тем самым оказывал давление на грузинскую сторону. Эти действия, безусловно, и стали прологом антирусских выступлений в Грузии. Если говорить о конкретных фактах оказания давления на патриарха Феофила, то это в принципе недопустимо и должно пресекаться", - сказал Гаврилов.
Патриарх Феофил на этой неделе находится с визитом в Москве, где ему в четверг вручат премию Фонда единства православных народов.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". РПЦ в ответ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Позднее ПЦУ признали первоиерархи Элладской и Александрийской церквей.
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Религия и мировоззрениеФеофил III (Патриарх Иерусалимский)Хиллари КлинтонРусская православная церковьГосдума РФМИД Израиля‎Сергей ГавриловМоскваСШАГрузияВ мире
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