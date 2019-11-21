Медведев отметил снижение аварийности в энергетическом комплексе

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Аварийность в энергетическом комплексе РФ снижается, та же ситуация с тепловыми сетями, однако ряд сложностей остается, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Аварийность, по большому счету, в энергетическом комплексе снижается - за последние семь лет где-то наполовину практически за счет той ремонтной деятельности, которая ведётся, за счет обновления оборудования. Та же ситуация и с тепловыми сетями в целом. Но не без проблем все равно, есть и сложности, есть и серьёзные резонансные происшествия. Поэтому есть необходимость заниматься более активно водоснабжением, водоотведением, ну и конечно модернизацией всей этой системы", - сказал Медведев на заседании правительства в четверг.
Он отметил, что в этом году была повреждена электросетевая инфраструктура в Забайкальском крае и Иркутской области, а также в ДФО, однако в настоящее время "в целом энергетики восстановили электроснабжение".