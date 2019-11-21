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РИА Новости

В "Ростелекоме" рассказали, как в будущем будут использовать технологию 5G

12:11 21.11.2019
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкСтенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком"
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
© РИА Новости / Александр Кожохин
Перейти в фотобанк
Стенд российской телекоммуникационной компании "Ростелеком". Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Технология связи 5G создается не для людей, а для машин, она будет полезна как на производстве, так и в использовании беспилотных автомобилей, рассказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.
"5G не для людей, 5G для машин и механизмов. Потому что сегодня возможности сетей четвертого поколения закрывают большинство необходимых требований, которые мы как пользователи предъявляем: мы качаем видео где угодно, обмениваемся большими объемами информации", - сказал, выступая на форуме "Россия зовет!"
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"Сеть пятого поколения - это для машинных механизмов. Отличительная особенность заключается в том, чтобы обеспечивать минимальную задержку при взаимодействии с различными устройствами, и на этом принципе и строятся все эти технологии и продукты, которые появляются. Это в первую очередь, конечно, безлюдные производства", - отметил Осеевский.
Еще одна сфера применения технологии 5G - беспилотный транспорт. Сети пятого поколения позволят таким автомобилям обмениваться информацией как с управляющей системой, так и друг с другом. Глава "Ростелекома" отметил, что сети пятого поколения имеют двойное назначение: в ряде стран их рассматривают для обеспечения обороноспособности страны.
В настоящее время ряд стран работает над технологией связи 5G. Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду - в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает высокая скорость передачи данных, большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.
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Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный" город, "умное" производство, "умный" дом и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.
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РостелекомМихаил ОсеевскийРоссияЭкономика
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