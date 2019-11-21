В "Ростелекоме" рассказали, как в будущем будут использовать технологию 5G

"Сеть пятого поколения - это для машинных механизмов. Отличительная особенность заключается в том, чтобы обеспечивать минимальную задержку при взаимодействии с различными устройствами, и на этом принципе и строятся все эти технологии и продукты, которые появляются. Это в первую очередь, конечно, безлюдные производства", - отметил Осеевский.