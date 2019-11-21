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РИА Новости

Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье

11:46 21.11.2019 (обновлено: 15:30 21.11.2019)
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МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Щелково инспекторы ДПС помогли людям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба МВД.
Во время патрулирования Игорь Помыткин и Дмитрий Будычев заметили серьезный пожар в одном из домов на Первомайской улице. Они сообщили об этом в экстренные службы и поспешили на помощь.
В окне второго этажа горящего дома инспекторы увидели двух мужчин. Тогда они остановили проезжающий грузовик и попросили водителя припарковаться рядом со стеной, чтобы люди могли спуститься из окна в кузов. После этого полицейские помогли выбраться и остальным жильцам.
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"Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились звуки шагов. Инспектор Дмитрий Будычев принял решение войти в квартиру, где увидел пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывел его на улицу", — уточнили в пресс-службе.
В итоге никто из жильцов дома не пострадал.
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