Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. В подмосковном городе Щелково инспекторы ДПС помогли людям выбраться из горящего дома, сообщает В подмосковном городе Щелково инспекторы ДПС помогли людям выбраться из горящего дома, сообщает пресс-служба МВД

Во время патрулирования Игорь Помыткин и Дмитрий Будычев заметили серьезный пожар в одном из домов на Первомайской улице. Они сообщили об этом в экстренные службы и поспешили на помощь.

В окне второго этажа горящего дома инспекторы увидели двух мужчин. Тогда они остановили проезжающий грузовик и попросили водителя припарковаться рядом со стеной, чтобы люди могли спуститься из окна в кузов. После этого полицейские помогли выбраться и остальным жильцам.

"Дверь одной из квартир никто не открыл, однако из помещения доносились звуки шагов. Инспектор Дмитрий Будычев принял решение войти в квартиру, где увидел пожилого мужчину, который с трудом передвигался, и вывел его на улицу", — уточнили в пресс-службе.