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РИА Новости

В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе

11:02 21.11.2019
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© AFP 2019 / Franck FifeПолиция Аргентины
Полиция Аргентины
© AFP 2019 / Franck Fife
Полиция Аргентины. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пять человек погибли и несколько получили ранения в результате взрыва и последовавшего за ним пожара на заводе по производству сахара в провинции Жужуй на северо-западе Аргентины, сообщает издание Clarin со ссылкой на данные прокуратуры.
Инцидент произошел в среду днем на сахарном заводе La Esperanza, расположенном в районе города Сан-Педро-де-Жужуй.
Как заявил изданию министр по экономическому развитию и производству провинции Хуан Карлос Абуд Роблес, пожар начался после взрыва огромного резервуара с алкоголем. Ситуация осложнилась тем, что пламя быстро перекинулось на помещение, в котором хранилась получаемая из сахарного тростника багасса (жмых) - легковоспламеняющийся продукт. По словам очевидцев, в ходе пожара пламя поднималось на высоту до 10 метров, а также слышались сильные взрывы. Жители находящихся рядом с заводом домов были эвакуированы.
"Мы все еще не знаем, как всё началось. В настоящее время на месте находятся восемь пожарных расчетов, возгорание было взято под контроль", - заявил министр. По данным СМИ, также к работам по тушению был привлечен пожарный самолет.
Как сообщается, все пострадавшие были госпитализированы. По некоторым данным, их порядка 10 человек.
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