Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T10:51+0300
https://ria.ru/20191121/1561269054.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155024/34/1550243494_0:184:3077:1915_1036x0_80_0_0_5e1ff526a311730c8ae6cda8f3e3e4b1.jpg
РИА Новости

СК начал проверку после пожара в частном доме в Якутии

10:51 21.11.2019
98
© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯКУТСК, 21 ноя – РИА Новости. Следователи в Якутии проводят проверку после пожара в частном доме, где обнаружены тела женщины и ребенка, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по республике Надежда Дворецкая.
В четверг утром в городе Нюрба сгорел частный дом. В ходе тушения пожара огнеборцами в доме было обнаружено тело 26-летней женщины и 3-летнего ребенка. При пожаре пострадала 68-летняя женщина, ее доставили в больницу.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Вчера, 08:22
В Бийске при пожаре погибли пенсионерка и ее десятилетний внук
"По данному сообщению выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе со следователем следственного комитета, сотрудники МЧС. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для установления причин произошедшего. В рамках процессуальной проверки для установления причин смерти женщины и ребенка будут поведены судебно-медицинские экспертизы", - отметила Дворецкая.
Также для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.
010100
Обсудить 0
Следственный комитет РФМЧС РФРоссияЯкутияПроисшествия
Рекомендуем
Панорама Челябинска
В Челябинск прибыли двое эвакуированных из Ирака детей
Акции протеста в Тбилиси
Грузинская оппозиция пытается повесить замок на ворота госканцелярии
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
В Крыму назвали слова Зеленского о возвращенных кораблях анекдотом
Наручники на двери клети в зале суда
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого во взятке главу управления МВД
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что нужны реальные результаты расследования Евромайдана
Андрей Климов
В СФ пообещали адекватный ответ на попытки искажения российской истории
Знак такси на автомобиле
Недовольный пробками москвич открыл стрельбу по таксистам
Автомобиль скорой помощи
В Якутии два человека погибли и один пострадал при пожаре в жилом доме
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Белгороде иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
В ФСИН рассказали о причинах смертности арестантов в СИЗО
Взрыв ракеты-корабля компании SpaceX Илона Маска Starship во время испытаний на герметичность. 20 ноября 2019
Прототип ракеты Starship Илона Маска взорвался в ходе испытаний
Ответственный редактор издательства Большая Российская энциклопедия Сергей Кравец
Эксперт рассказал о заинтересованности СНГ и БРИКС в аналоге "Википедии"
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Площадь пожара в жилом здании в новой Москве увеличилось
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Жителя Мурманской области осудили за пособничество в похищении человека
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуму внесли законопроект о расширении перечня редких заболеваний
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния