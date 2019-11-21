СК начал проверку после пожара в частном доме в Якутии

В четверг утром в городе Нюрба сгорел частный дом. В ходе тушения пожара огнеборцами в доме было обнаружено тело 26-летней женщины и 3-летнего ребенка. При пожаре пострадала 68-летняя женщина, ее доставили в больницу.
"По данному сообщению выехали сотрудники следственно-оперативной группы во главе со следователем следственного комитета, сотрудники МЧС. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, изымаются предметы, имеющие значение для установления причин произошедшего. В рамках процессуальной проверки для установления причин смерти женщины и ребенка будут поведены судебно-медицинские экспертизы", - отметила Дворецкая.
Также для установления причин возгорания назначена пожарно-техническая экспертиза.