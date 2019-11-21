В Челябинск прибыли двое эвакуированных из Ирака детей

Специальным рейсом МЧС России в понедельник из Багдада в Москву была эвакуирована четвертая группа в составе 32 российских детей, оказавшихся в иракских приютах либо тюрьмах вместе со своими матерями, находящимися в Ираке под следствием или приговоренными к различным срокам лишения свободы за причастность к террористической деятельности в рядах "Исламского государства"*. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова сообщила, что дети будут отправлены в 13 регионов России к своим родственникам: их ждут в Пензенской, Ярославской областях, в Екатеринбурге, в Москве, Челябинске, Тюмени, а также в Чеченской республике, Дагестане, Ингушетии, Приморье и в других субъектах РФ.
Глава Челябинской области Алексей Текслер сообщал, что власти находятся на постоянной связи с семьями детей, им будет оказана помощь.
"Детки из Ирака к нам приехали. Это девочка 2018 года рождения и мальчик 2016 года рождения. Они прилетели в Челябинск сегодня в 03.20 (01.20 мск)", - сказала она журналистам.
Она уточнила, что их опекуном станет жена их (детей) родного дяди.
"Мы всячески готовы детям помогать. Они находятся в жутком стрессе, плачут", - добавила она.
Гехт пояснила, что оба ребенка родились в Багдаде.
*Террористическая организация, запрещенная в России.