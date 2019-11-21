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РИА Новости

Эксперт призвал пользователей мессенджеров готовиться к возможным утечкам

10:45 21.11.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Иконки социальных сетей на экране смартфона. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Пользователям мессенджеров надо заранее готовиться к тому, что личные данные с их смартфонов могут стать доступными неограниченному кругу лиц, заявил РИА Новости глава аналитического агентства "БизнесДром", член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике Арсений Поярков.
В среду создатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал мессенджер WhatsApp из-за проблем с безопасностью. По его словам, WhatsApp не только не защищает сообщения, но и отслеживает фотографии и сообщения, не имеющие отношение к мессенджеру. По мнению Дурова, проблема заключается в политике Facebook, которая владеет WhatsApp.
"Приложения, установленные на наших телефонах, действительно могут собирать о нас колоссальные объемы информации, причем разобраться, что именно они передают производителю, практически невозможно. Пользователю, обеспокоенному проблемой безопасности, стоит исходить из того, что абсолютно вся информация со смартфона - от местоположения до фотографий и содержания мессенджеров - завтра может оказаться доступной неограниченному кругу лиц", - считает эксперт.
Поярков отметил, что на практике случаи утечек почти всегда связаны с неосторожными действиями самого пользователя, который дает доступ к своим данным непосредственно на телефоне.
"Соблюдая информационную гигиену - пользуясь VPN, иностранными защищенными мессенджерами, регулярно удаляя переписку и "лишние" фото, - можно с высокой степенью уверенности чувствовать себя безопасно", - отметил эксперт.
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