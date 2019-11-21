Эксперт призвал пользователей мессенджеров готовиться к возможным утечкам

"Приложения, установленные на наших телефонах, действительно могут собирать о нас колоссальные объемы информации, причем разобраться, что именно они передают производителю, практически невозможно. Пользователю, обеспокоенному проблемой безопасности, стоит исходить из того, что абсолютно вся информация со смартфона - от местоположения до фотографий и содержания мессенджеров - завтра может оказаться доступной неограниченному кругу лиц", - считает эксперт.