Медведев поздравил художника Диодорова с юбилеем

"Вы создали особый сказочный мир, подарили нескольким поколениям читателей замечательных художественных персонажей. Вы умеете проникнуться замыслом автора, с особой выразительностью передать сюжет литературного произведения, характер и настроения героев. Книги с Вашими работами есть почти в каждом доме. С них начинается первое знакомство ребенка со сказкой, развитие его воображения и творческого мышления", - говорится в телеграмме.