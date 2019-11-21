Медведев поздравил художника Диодорова с юбилеем

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил народного художника РФ Бориса Диодорова с 85-летием и отметил, что книги с его работами есть почти в каждом доме, а иллюстрации признаны эталоном, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабинета министров РФ.
"Вы создали особый сказочный мир, подарили нескольким поколениям читателей замечательных художественных персонажей. Вы умеете проникнуться замыслом автора, с особой выразительностью передать сюжет литературного произведения, характер и настроения героев. Книги с Вашими работами есть почти в каждом доме. С них начинается первое знакомство ребенка со сказкой, развитие его воображения и творческого мышления", - говорится в телеграмме.
Медведев отметил, что во многих странах мира иллюстрации художника признаны эталоном, они радуют не только читателей, но и посетителей Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея изобразительных искусств имени Александра Пушкина.
Борис Диодоров - известный классик книжной графики и иллюстрации, автор более 300 книг.