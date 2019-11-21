В Новокузнецке предпринимателя задержали по делу о растрате средств колонии

КЕМЕРОВО, 21 ноя - РИА Новости. Замдиректора фирмы арестован по делу о растрате средств исправительной колонии в Новокузнецке, предпринимателю предъявлено обвинение, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Кемеровской области.
Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке. По версии следствия, в период с января 2017 по март 2019 года между ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кузбассу и фирмой обвиняемого были заключены государственные контракты на откачку жидких бытовых отходов, так как отсутствовала централизованная система канализации. Однако фактически работы не проводились, а их оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам. В общей сложности из бюджета исправительного учреждения в фирму перечислено порядка 4,5 миллионов рублей.
"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области – Кузбассу предъявлено обвинение 50-летнему заместителю директора одной из коммерческих фирм города Новокузнецка в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере), – говорится в сообщении.
Подчеркивается, что 50-летний предприниматель заключен под стражу. Ранее аналогичная мера пресечения была избрана 45-летнему начальнику колонии.
Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.