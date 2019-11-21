В Новокузнецке предпринимателя задержали по делу о растрате средств колонии

Ранее сообщалось, что следователи СК возбудили уголовное дело о присвоении и растрате денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке. По версии следствия, в период с января 2017 по март 2019 года между ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кузбассу и фирмой обвиняемого были заключены государственные контракты на откачку жидких бытовых отходов, так как отсутствовала централизованная система канализации. Однако фактически работы не проводились, а их оплата производилась по фиктивным актам и счетам-фактурам. В общей сложности из бюджета исправительного учреждения в фирму перечислено порядка 4,5 миллионов рублей.