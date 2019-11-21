Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Архивное фото

Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня

ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ( СЦКК ).

В среду в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 17 артснарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин. Также вели огонь из вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.