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РИА Новости

Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

09:58 21.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня. Архивное фото
ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Украинские силовики шесть раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в четверг журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В среду в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 17 артснарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин. Также вели огонь из вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 33 единицы", - добавил представитель ведомства.
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