Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР

В среду в ДНР сообщили о 10 нарушениях со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило шесть раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики выпустили по территории республики 17 артснарядов калибром 152 миллиметра и восемь мин. Также вели огонь из вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 33 единицы", - добавил представитель ведомства.