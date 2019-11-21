Жителя Мурманской области осудили за пособничество в похищении человека

МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд в Мурманской области приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя ЗАТО Видяево, который обвинялся в пособничестве в похищении мурманского бизнесмена, совершенного организованной группой, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Как установили следователи, вечером 19 января 2018 года группа злоумышленников, в которую входил обвиняемый, похитила в городе Мурманске предпринимателя. Похитители удерживали бизнесмена в квартире в поселке Росляково Мурманской области.
"За освобождение потерпевшего родственникам предпринимателя было выдвинуто требование о выкупе в размере более 80 миллионов рублей. Получив согласие заплатить выкуп, похитители назначили время и место для передачи денежных средств. Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп передан злоумышленникам 27 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональной прокуратуре, уголовное дело в отношении подсудимого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.
"Приговором суда мужчине, 1983 года рождения, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.