Жителя Мурманской области осудили за пособничество в похищении человека

"За освобождение потерпевшего родственникам предпринимателя было выдвинуто требование о выкупе в размере более 80 миллионов рублей. Получив согласие заплатить выкуп, похитители назначили время и место для передачи денежных средств. Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп передан злоумышленникам 27 января 2018 года", - говорится в сообщении.