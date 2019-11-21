Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T09:56+0300
https://ria.ru/20191121/1561245029.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155780/26/1557802657_0:617:2544:2048_1036x0_80_0_0_48cbfa079d3de06bfdb2515f5acd44c0.jpg
РИА Новости

Жителя Мурманской области осудили за пособничество в похищении человека

09:56 21.11.2019
125
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации. Архивное фото
МУРМАНСК, 21 ноя – РИА Новости. Суд в Мурманской области приговорил к 4 годам колонии строгого режима жителя ЗАТО Видяево, который обвинялся в пособничестве в похищении мурманского бизнесмена, совершенного организованной группой, сообщается на сайте регионального СУСК РФ.
Как установили следователи, вечером 19 января 2018 года группа злоумышленников, в которую входил обвиняемый, похитила в городе Мурманске предпринимателя. Похитители удерживали бизнесмена в квартире в поселке Росляково Мурманской области.
Молоток судьи
11 ноября, 20:00
Два казанца пошли под суд за похищение подростка, грабеж и вымогательство
"За освобождение потерпевшего родственникам предпринимателя было выдвинуто требование о выкупе в размере более 80 миллионов рублей. Получив согласие заплатить выкуп, похитители назначили время и место для передачи денежных средств. Под контролем оперативных сотрудников требуемый выкуп передан злоумышленникам 27 января 2018 года", - говорится в сообщении.
Как отметили в региональной прокуратуре, уголовное дело в отношении подсудимого было выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения.
"Приговором суда мужчине, 1983 года рождения, назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - отметили в ведомстве. Приговор в законную силу не вступил.
Прокуратура
31 октября, 13:28
Несовершеннолетних жителей Татарстана будут судить за похищение подростка
100000
Обсудить 0
РоссияМурманская областьПроисшествия
Рекомендуем
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В Белгороде иномарка наехала на пешеходов
Автомобиль Следственного комитета России
В Новокузнецке предпринимателя задержали по делу о растрате средств колонии
Полицейский
В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей
Строительство космодрома Восточный в Благовещенске
Стройка на "Восточном" жестко контролируется, заявили в дирекции космодрома
Знак Петербургского метрополитена
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Белгороде иномарка сбила женщину и ребенка на пешеходном переходе
Российский сенатор Андрей Климов
В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
Наручники на двери клети в зале суда
В Нижнем Новгороде арестовали подозреваемого во взятке главу управления МВД
Колючая проволока в учреждении исполнения наказаний
В ФСИН рассказали о причинах смертности арестантов в СИЗО
Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали претензии Киева по возвращенным кораблям
Автомобиль Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня
Силовики шесть раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе, заявили в ДНР
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии отметил общий подход Москвы и Рима к урегулированию в Ливии
Панорама Челябинска
В Челябинск прибыли двое эвакуированных из Ирака детей
В Ростовской области горит рынок Атлант. Кадры тушения пожара
В Ростовской области на рынке загорелся торговый павильон
Курдский охранник в лагере для иностранных боевиков и их семей в Сирии
В СФ прокомментировали возможное возвращение примкнувших к боевикам россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
03:59США обвинили власти Сирии в обстреле лагеря для беженцев в Идлибе
Лента новостейМолния