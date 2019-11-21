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РИА Новости

Патрушев обсудил с главой МВД Сербии взаимодействие в сфере безопасности

09:34 21.11.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев . Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев обсудил с министром внутренних дел Сербии Небойшей Стефановичем вопросы безопасности и ситуацию на Балканах, сообщает пресс-служба аппарата Совбеза.
"Секретарь Совета безопасности России встретился в Москве с заместителем председателя правительства – министром внутренних дел Республики Сербия. Николай Патрушев и Небойша Стефанович обсудили вопросы российско-сербского взаимодействия в сфере безопасности, а также общую ситуацию на Балканском полуострове", - говорится в сообщении.
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Небойша СтефановичСербияНиколай ПатрушевРоссияВ мире
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