МЧС на Кубани объявило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра

"Экстренное предупреждение. Сегодня, 21 ноября, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток… и сутки 22 ноября местами в крае и городе Краснодар ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду, днём и до конца суток 21 ноября и сутки 22 ноября ветер усилится с порывами 20-25 метров в секунду. На Черноморском побережье ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 18-23 метра в секунду, во второй половине ночи 21 ноября дальнейшее усиление ветра с порывами 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.