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РИА Новости

МЧС на Кубани объявило экстренное предупреждение в связи с усилением ветра

09:31 21.11.2019 (обновлено: 14:19 21.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудница службы оперативного обеспечения диспетчерской связи Центра Управления в кризисных ситуациях Главного Управления МЧС России. Архивное фото
КРАСНОДАР, 21 ноя - РИА Новости. ГУМЧС по Краснодарскому краю объявило экстренное предупреждение на четверг и пятницу в связи с усилением ветра в регионе, включая Черноморское побережье

"Экстренное предупреждение. Сегодня, 21 ноября, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток… и сутки 22 ноября местами в крае и городе Краснодар ожидается усиление северо-восточного, восточного ветра с порывами 13-18 метров в секунду, днём и до конца суток 21 ноября и сутки 22 ноября ветер усилится с порывами 20-25 метров в секунду. На Черноморском побережье ожидается усиление северо-восточного ветра с порывами 18-23 метра в секунду, во второй половине ночи 21 ноября дальнейшее усиление ветра с порывами 25-30 метров в секунду", - говорится в сообщении со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ведомство также предупреждает, что до конца четверга по восточной половине Азовского моря от Таганрога до Приморско-Ахтарска ожидается ветровой сгон воды: в районе Таганрога до неблагоприятных отметок и ниже, в районе Ейска, станице Должанской, Приморско-Ахтарска – близко к неблагоприятным отметкам.
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МЧС РФКраснодарский крайТаганрогОбщество
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