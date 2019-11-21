Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T09:27+0300
https://ria.ru/20191121/1561211278.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155897/54/1558975431_0:285:3072:2013_1036x0_80_0_0_daf8aac68345fc3f1eccc66dba0afaf9.jpg
РИА Новости

В США нашли самодельную бомбу на школьной парковке

09:27 21.11.2019
231
© AP Photo / AJ MastПолицейская машина, США
Полицейская машина, США
© AP Photo / AJ Mast
Полицейская машина, США. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Самодельное взрывное устройство найдено на парковке школы в американском городе Сан-Хосе в штате Калифорния, сообщает издание Mercury News со ссылкой на полицию.
Как сообщила сотрудник полиции Джина Тепуртен, сообщение о подозрительном устройстве, найденном на парковке для учеников, поступило во вторник около 11.30 по местному времени (00.30 мск среды). Первым его обнаружил школьный садовник, который отнес его в административное здание школы и сообщил о находке руководству.
Прибывшая на место полиция определила найденный предмет как "самодельное взрывное устройство". После эвакуации школы бомба была обезврежена. Кроме того, в здании был проведен обыск, в результате которого не было найдено других подозрительных устройств. Полиция проводит расследование. Занятия в учебном заведении продолжатся в четверг.
220010
Обсудить 0
КалифорнияСан-Хосе (город)В мире
Рекомендуем
Полиция Аргентины
В Аргентине пять человек погибли при пожаре на сахарном заводе
Сотрудники сил безопасности Боливии в Ла-Пасе
В Боливии обвинили в терроризме семь человек, задержанных за атаку на НПЗ
Наблюдательные полеты по Договору по открытому небу
В США предложили запретить выход страны из Договора по открытому небу
Полицейский
В Москве квартиру пенсионерки обокрали на миллион рублей
Российский сенатор Андрей Климов
В СФ ответили на обвинения США в адрес России во вмешательстве в выборы
Бармен
Сомелье назвал лучшие средства от похмелья
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Патрушев обсудил с главой МВД Сербии взаимодействие в сфере безопасности
Мексика. Город в штате Чьяпас
У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 6,3
Автомобиль скорой помощи в Казахстане
В Казахстане автомобиль врезался в остановку, три человека погибли
Международное агентство по атомной энергии
В МАГАТЭ пока не получили объяснений Ирана по обнаруженным частицам урана
Кандидат в президенты США Джо Байден во время предвыборной кампании
Джо Байден призвал декриминализировать марихуану в США
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Волгограде потушили пожар на рынке
Знак Петербургского метрополитена
В центре Петербурга мужчину ранили ножом в метро
Посол России в Италии Сергей Разов
Посол в Италии рассказал о новом характере антироссийских санкций
Белый дом в Вашингтоне
В США неизвестный пытался въехать на машине на территорию Белого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:31В Подмосковье задержаны лжеколлекторы, грозившие расправой должникам,
06:56Скабеева высмеяла реакцию Трампа на вопрос про Украину
06:52Во Владивостоке посетителей спорткомплекса эвакуировали из-за пожара
06:31Россиянам рассказали, какие профессии исчезнут раньше других
05:59Оскорбившая жителей Петрозаводска чиновница объяснила свой поступок
05:54Освобождение заложников поможет урегулированию в Афганистане, считает Трамп
05:28Названа причина трудности лечения рака
05:26США обвинили гражданина КНР в краже коммерческих секретов
05:25На учениях в Бурятии потушили "пожар" на складе с ракетным вооружением
05:22Защита охранника колледжа, где случилась стрельба, обжаловала арест
05:19Роспотребнадзор запустит горячую линию по профилактике ВИЧ-инфекций
05:18Сухопутные войска полностью перевооружатся на комплекс "Искандер"
05:16Роспотребнадзор рассказал, как лучше всего принимать антибиотики
04:52В США отметили уязвимость своих баз перед возможными атаками России и Китая
04:51Призывная комиссия знала о склонности стрелка в Благовещенске к суициду
04:49Тимоти Шаламе дебютирует в лондонском театре
04:27МИД Боливии выразил протест Мексике в связи с действиями Моралеса
04:08В Совфеде рассказали о комичной ситуации с российским газом и Украиной
04:05Трамп хочет, чтобы сенат рассмотрел импичмент, ждет Байденов свидетелями
04:01Республиканцы хотят ограничить импичмент в сенате двумя неделями, пишут СМИ
Лента новостейМолния