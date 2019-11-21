В Боливии обвинили в терроризме семь человек, задержанных за атаку на НПЗ

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Генпрокуратура Генпрокуратура Боливии начала официальное расследование нападения на завод государственной нефтегазовой корпорации YPFB и выдвинула обвинения в терроризме в отношении семи человек, задержанных по данному делу, говорится в пресс-релизе ведомства.

По сообщениям местных СМИ, столкновения произошли после отправки конвоя с топливом в Ла Пас, когда протестующие попытались вернуть контроль над заводом боливийской нефтегазовой корпорации YPFB. При помощи динамита протестующие взорвали стену предприятия, после чего находящиеся на складе нефтепродуктов полицейские открыли огонь. Ранее институт судебных исследований Боливии подтвердил в среду гибель восьми протестующих в ходе операции по снятию блокады с нефтезавода в Эль-Альто.

"В ходе первого рассмотрения произошедшее было квалифицированно, как уничтожение государственного имущества и природных богатств, однако, учитывая масштабы нанесенного ущерба, генпрокуратура расширила расследование до преступления, связанного с терроризмом", - говорится в сообщении.

Блокада нефтеперерабатывающего завода в Сенкате сторонниками бывшего президента Эво Моралеса привела к тому, что с 14 ноября национальная нефтегазовая компания YPFB прекратила поставки бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа в столичный регион. В столице прекратил работу общественный транспорт. И.о. президента Жанин Аньес назначила на должность главы Национального агентства углеводородов ANH генерала армии Виктора Уго Самору, поручив ему вопрос обеспечения столичного региона топливом.