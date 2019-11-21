Колонна МЧС России доставила в Донецк более 160 тонн детского питания

ДОНЕЦК, 21 ноя - РИА Новости. Гуманитарный конвой МЧС России доставил в Донецк более 160 тонн детских продуктовых наборов, сообщили в четверг в МЧС самопровозглашенной Донецкой народной республики.
"В ДНР прибыл 92 по счету гуманитарный конвой от МЧС Российской Федерации. В состав гуманитарного конвоя вошли детские продуктовые наборы общим весом более 160 тонн", - сказали РИА Новости в МЧС ДНР.
На данный момент идет разгрузка гуманитарной помощи.
Предыдущая автоколонна прибыла в Донбасс 14 ноября.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период колонны МЧС привезли на территорию юго-востока Украины свыше 82 тысяч тонн гуманитарных грузов.