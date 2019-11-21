Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеведущая Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть оборудование на вернувшиеся из России корабли.

"Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись", — написала ведущая в своем телеграм-канале.

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Ранее Зеленский провел брифинг в военной гавани в Очакове, куда прибыли возвращенные Россией корабли ВМС Украины . Помимо прочего, он отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения. Украинский лидер пообещал обратиться к российской стороне, чтобы "вернуть все, что там есть".

В понедельник Москва передала украинской стороне три ее корабля, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, заявив, что с них пропали "даже плафоны, розетки и унитазы".

Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей.

Корабли с военными и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.