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РИА Новости

Скабеева высмеяла обещание Зеленского вернуть технику на украинские корабли

08:48 21.11.2019 (обновлено: 20:39 21.11.2019)
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© РИА Новости / Владимир ПесняТелеведущая Ольга Скабеева
Телеведущая Ольга Скабеева
© РИА Новости / Владимир Песня
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Телеведущая Ольга Скабеева иронично прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерении вернуть оборудование на вернувшиеся из России корабли.

"Про унитазы во время брифинга не говорил. Может, нашлись", — написала ведущая в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский провел брифинг в военной гавани в Очакове, куда прибыли возвращенные Россией корабли ВМС Украины. Помимо прочего, он отметил, что на кораблях частично не хватает оборудования и вооружения. Украинский лидер пообещал обратиться к российской стороне, чтобы "вернуть все, что там есть".
В понедельник Москва передала украинской стороне три ее корабля, задержанных в районе Керченского пролива за нарушение границы в ноябре прошлого года. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко обвинил Россию в "варварском отношении" к кораблям, заявив, что с них пропали "даже плафоны, розетки и унитазы".
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Провокация Украины в Керченском проливе

В ноябре прошлого года три корабля украинских ВМС нарушили границу России и вошли во временно закрытую акваторию ее территориального моря. Они опасно маневрировали, отказывались подчиняться законным требованиям российских властей.
Корабли с военными и двумя сотрудниками СБУ были задержаны. Владимир Путин назвал этот инцидент провокацией, связанной с низким рейтингом Петра Порошенко в преддверии выборов.
Седьмого сентября нарушивших границу военных передали Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийНепотопляемые войска
Непотопляемые войска
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Непотопляемые войска
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Обсудить 28
Ольга СкабееваНарушение российской границы кораблями ВМС УкраиныИгорь ВоронченкоВоенно-морские силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
пусть украина заплатит за стоянку и эвакуацию своих "корыт" , как платят за незаконную парковку
21 ноября, 09:18
sselena_ab
3020003
Особенно унитазы со всем содержимым
21 ноября, 09:23
Салех Насибов
17120003
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