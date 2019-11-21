В QIWI сообщили о снижении среднего чека за турпутевки при покупке онлайн

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Общая динамика онлайн-платежей в туристическом сегменте выросла на 50% в 2019 году, но при этом средний чек покупки снизился на 30%, сообщили РИА Новости в одном из крупнейших в России платежных сервисов Общая динамика онлайн-платежей в туристическом сегменте выросла на 50% в 2019 году, но при этом средний чек покупки снизился на 30%, сообщили РИА Новости в одном из крупнейших в России платежных сервисов QIWI

"Основными каналами оплаты наличными остаются банки, салоны связи и терминалы. Их суммарная доля составляет 65% от общего объема операций за июнь-сентябрь 2019 года. Офлайн-канал остается наиболее распространенным способом оплаты дорогостоящих туров. Несмотря на общую динамику роста безналичных платежей на сайтах туроператоров, средний чек при покупке путевок онлайн снизился на 30%", - проанализировали в сервисе.

Там отметили, что за июнь-сентябрь 2019 года он составил 35 074 рубля против 48 342 рублей за соответствующий период 2018 года.

"Это связано с тем, что многие клиенты продолжают посещать офис туроператоров для уточнения деталей и только после этого оплачивают путевку. При этом основным барьером, замедляющим рост онлайн-сегмента, остается проблематика безопасности персональных данных. Это прослеживается не только в туристическом сегменте, но и в других направлениях электронной коммерции", - пояснили цифры в QIWI.

Там отметили, что объем онлайн-платежей в пользу туристических операторов в 2019 году увеличился на 50% в сравнении с показателями предыдущего года. В результате в июне-сентябре 2019 года онлайн-сегмент составил 35% от общего объема платежей за путевки. Наибольшее количество туров было приобретено в августе, более 40% из них было оплачено онлайн.