Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T00:57+0300
https://ria.ru/20191121/1561184414.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156093/61/1560936150_231:450:3072:2048_1036x0_80_0_0_9bc0bccb8579b74bf1ddcdab0347a476.jpg
РИА Новости

И.о. президента Боливии направила в парламент проект закона о выборах

00:57 21.11.2019
121
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsВременный президент Боливии Жанин Аньес
Временный президент Боливии Жанин Аньес
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
Временный президент Боливии Жанин Аньес. Архивное фото
МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Временный президент Боливии Жанин Аньес направила в среду на рассмотрение парламента проект закона о выборах, который позволит сформировать новый состав Высшего избирательного суда и провести всеобщие выборы.
"Проект закона можно дорабатывать, однако правительство хотело бы видеть его в качестве базового документа (для проведения новых выборов президента - ред.)", - заявила Аньес, слова политика приводит Боливийское информационное агентство.
По словам министра юстиции Альваро Коимбы, который также участвовал в совместной пресс-конференции во дворце Кемадо в Ла-Пасе, правительство рассчитывает определиться с составом избиркома в течение 15 дней, при определении сроков будут учтены в том числе рекомендации международных организаций.
Ранее в среду временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что сегодня может быть объявлена дата всеобщих выборов. В то же время сенат, подконтрольный партии Моралеса, посчитал проведение выборов без согласования закона в парламенте антиконституционным. Депутаты направили в конституционную комиссию собственный проект закона о проведении национальных и региональных выборов.
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес, исполняющая обязанности президента Боливии после отставки Эво Моралеса
14 ноября, 16:37
Россия воспринимает Аньес как президента Боливии до выборов, заявили в МИД
Моралес с минимальным отрывом выиграл президентские выборы 20 октября, но оппозиция во главе с Месой заявила о массовых нарушениях. Сначала Моралес объявил новые выборы, но потом под давлением военных ушел с поста и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство страны, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Аньес. Сторонники Моралеса оспаривают передачу полномочий Аньес и требуют ее отставки.
100012
Обсудить 0
Жанин АньесСмена власти в БоливииМехико (штат)Ла-Пас (департамент)БоливияВ мире
Рекомендуем
Сотрудники сил безопасности Боливии
В Боливии погибли восемь человек в ходе полицейской операции в Эль-Альто
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
Моралес предупредил боливийских военных об ответственности за репрессии
Один из лидеров партии Русский союз Латвии Мирослав Митрофанов
Русский союз Латвии поможет подозреваемому в отрицании "оккупации" страны
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Оксфордский словарь английскго языка
Оксфордский словарь назвал "климатическое ЧП" словом 2019 года
Патриарх Константинопольский Варфоломей
В Стамбуле неизвестные забрались в дом патриарха Варфоломея, пишут СМИ
Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса
ОАГ приняла резолюцию по Боливии с призывом к немедленным выборам
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Президент США Дональд Трамп
Показания посла в ЕС подтвердили невиновность Трампа, заявили в Белом доме
Президент Швейцарии Ули Маурер
Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии
Здание Капитолия в Вашингтоне
Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на пост посла в Москве
Экспонат посвященной Трое выставки Британского музея в Лондоне
В Лондоне масштабная выставка "оживит" историю Трои и связанных с ней мифов
Патриарх Иерусалимский Феофил III
Иерусалимскому патриарху вручат премию Фонда единства православных народов
Дом Правительства РФ
Кабмин обсудит соглашение о сотрудничестве с Анголой в исследовании космоса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
Лента новостейМолния