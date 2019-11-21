И.о. президента Боливии направила в парламент проект закона о выборах

МЕХИКО, 21 ноя - РИА Новости. Временный президент Временный президент Боливии Жанин Аньес направила в среду на рассмотрение парламента проект закона о выборах, который позволит сформировать новый состав Высшего избирательного суда и провести всеобщие выборы.

"Проект закона можно дорабатывать, однако правительство хотело бы видеть его в качестве базового документа (для проведения новых выборов президента - ред.)", - заявила Аньес , слова политика приводит Боливийское информационное агентство.

По словам министра юстиции Альваро Коимбы, который также участвовал в совместной пресс-конференции во дворце Кемадо в Ла-Пасе, правительство рассчитывает определиться с составом избиркома в течение 15 дней, при определении сроков будут учтены в том числе рекомендации международных организаций.

Ранее в среду временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что сегодня может быть объявлена дата всеобщих выборов. В то же время сенат, подконтрольный партии Моралеса, посчитал проведение выборов без согласования закона в парламенте антиконституционным. Депутаты направили в конституционную комиссию собственный проект закона о проведении национальных и региональных выборов.