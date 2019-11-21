Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии

Президент Швейцарии будет находиться в России по приглашению российского коллеги.

Как сообщила пресс- служба Кремля, Путин и Маурер планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки.

Правительство Швейцарии отметило, что в центре переговоров будут ситуация в Сирии и на Украине и развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества. Маурер намерен также обсудить с Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.

В свою очередь Медведев и Маурер обсудят актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.

Страны поддерживают политический диалог. В июне Медведев посетил Женеву, где принял участие в конференции Международной организации труда, провел ряд встреч и посетил Европейскую организацию ядерных исследований.

Первый замглавы аппарат российского правительства Сергей Приходько говорил тогда, что Швейцария поступила дальновидно и прагматично, когда не ввела собственных ограничений в отношениях с Россией.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.

Москва также приветствовала вклад Женевы в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.