Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-21T00:05+0300
https://ria.ru/20191121/1561183784.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/101155/59/1011555992_0:164:3191:1958_1036x0_80_0_0_69d55668cb557d4f3e52b0d5b71f267c.jpg
РИА Новости

Путин и Медведев проведут переговоры с президентом Швейцарии

00:05 21.11.2019
259
© AP Photo / Frank Franklin IIПрезидент Швейцарии Ули Маурер
Президент Швейцарии Ули Маурер
© AP Photo / Frank Franklin II
Президент Швейцарии Ули Маурер. Архивное фото
МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Президент Швейцарии Ули Маурер приедет в Москву на переговоры с президентом и премьером России Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, в повестке - двустороннее сотрудничество.
Президент Швейцарии будет находиться в России по приглашению российского коллеги.
Как сообщила пресс- служба Кремля, Путин и Маурер планируют обсудить ключевые вопросы развития российско-швейцарского сотрудничества, а также некоторые актуальные темы международной повестки.
Правительство Швейцарии отметило, что в центре переговоров будут ситуация в Сирии и на Украине и развитие российско-швейцарского экономического сотрудничества. Маурер намерен также обсудить с Путиным ситуацию в южнокавказском регионе.
Неделя российского интернета
5 ноября, 13:36Акценты
Новаторский закон. В Швейцарии захотели, как в РоссииРоссия приняла новаторский закон, и в случае апокалипсиса интернет останется только у нее, пишут швейцарские СМИ и предлагают всем сделать так же.
В свою очередь Медведев и Маурер обсудят актуальные вопросы российско-швейцарского сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, инвестиционной и культурно-гуманитарной областях.
Страны поддерживают политический диалог. В июне Медведев посетил Женеву, где принял участие в конференции Международной организации труда, провел ряд встреч и посетил Европейскую организацию ядерных исследований.
Первый замглавы аппарат российского правительства Сергей Приходько говорил тогда, что Швейцария поступила дальновидно и прагматично, когда не ввела собственных ограничений в отношениях с Россией.
Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел санкции, Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине.
Сергей Приходько
10 июня, 00:27
Приходько: Швейцария поступила дальновидно, не вводя санкции против России
Москва также приветствовала вклад Женевы в переговорный процесс по внутриукраинскому урегулированию.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
После встреч в Москве президент Швейцарии в пятницу совершит рабочий визит в Казахстан, где встретится с президентом страны Касым-Жорматом Токаевым и обсудит с ним двусторонние отношения и сотрудничество на международном уровне.
Набережная в Донецке
10 июня, 00:23
Россия приветствует вклад Швейцарии в урегулирование в Донбассе
511101
Обсудить 0
Ули МаурерДмитрий МедведевСергей ПриходькоВладимир ПутинШвейцарияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Капитолия в Вашингтоне
Комитет сената США поддержал кандидатуру Салливана на пост посла в Москве
Алеппо
СМИ сообщили об обстреле боевиками жилого квартала в Алеппо
Сотрудники сил безопасности Боливии
В Боливии погибли восемь человек в ходе полицейской операции в Эль-Альто
Третий совместный российско-турецкий патруль на северо-востоке Сирии
Россия и Турция провели патрулирование в сирийской провинции Эль-Хасака
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
В Петербурге соберется парламентское собрание Союза Белоруссии и России
Селин Дион
Селин Дион рассказала, как относится к замужеству
Руководитель Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин
ФНС: нерешенные вопросы с КИКами могут иметь последствия для россиян
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Нетаньяху заявил о готовности обсуждать формирование правительства единства
Вид с воздуха на город Уфа
В Уфе представят проект "российского аналога" "Википедии"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Молдавии Ион Кику во время встречи
Премьер Молдавии заявил о восстановлении диалога с Россией
Электропоезд Иволга 2.0 у перона Белорусского вокзала во время подготовки к запуску МЦД
Путин откроет движение по первым Московским центральным диаметрам
Посольство РФ в Таллине
Посольство России ответило на территориальные претензии Эстонии
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский ограничивает украинцев в общении с Россией, заявили в Раде
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. 24 октября 2018
Столтенберг не стал комментировать скандал в США вокруг помощи Украине
Заседание Верховной рады Украины
Депутат Рады, якобы осужденный за изнасилование, покинул партию Зеленского
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:57Кандидаты в президенты США от демократов поддержали импичмент Трампа
06:55Продюсер раскрыла секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"
06:47В Испании туристы голосованием изменили курс круизного лайнера
06:45"Даже Порошенко такого не позволял": в Раде рассказали об обмане украинцев
06:13Байден заявил, что не будет преследовать Трампа в случае победы на выборах
06:06В ФСИН рассказали, как пытаются пронести наркотики в московские СИЗО
05:54СК возбудил новые дела о хищениях на космодроме "Восточный", пишут СМИ
05:25Google ужесточила правила размещения политической рекламы
05:24В России планируют создать лоукостер для полетов на Дальний Восток
05:07В американском сенате заявили о возможности задержать "Северный поток — 2"
05:04Военная полиция России расположилась на бывшей базе США в Сирии
04:45Нацпарки России и КНР договорились сотрудничать в охране редких леопардов
04:38Эксперты оценили изменение процедуры медосвидетельствования для водителей
04:36Евродепутат рассказал о французской традиции "поддаваться давлению России"
04:35Врачи впервые ввели человека в состояние анабиоза
04:35Демократы не дали вызвать в конгресс США главного информатора против Трампа
04:26Защитники фресок Арнаутова в США сообщили об отмене согласительной встречи
04:25США заявили о начале поставок сжиженного газа на Украину
04:17Атомная субмарина "Кузбасс" на учениях атаковала подлодку "противника"
04:16В Донбасс отправилась колонна МЧС России с гуманитарной помощью для детей
Лента новостейМолния