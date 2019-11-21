Анна Пармас: если хочешь спасти фильм, бери на главную роль Михалкову

Режиссер Анна Пармас прославилась своими эффектными клипами для группировки "Ленинград" и созданием популярного в 90-е юмористического телесериала "Осторожно, модерн!". На этот раз Пармас взялась за полный метр и сняла фильм "Давай разведемся!", где с юмором рассказала историю врача-гинеколога Марии, от которой муж ушел к молодой красавице. В интервью корреспонденту РИА Новости Екатерине Сошниковой Пармас рассказала, чем ей помог "женский страдательный" плейлист, какая реакция после просмотра комедии была у кинорежиссера Никиты Михалкова и какую роль в фильме сыграло наличие купальника у главной героини.

— Для начала я бы вас хотела поблагодарить за фильм, наконец-то у нас сняли картину на тему развода, но при этом настолько легко, что после просмотра не остается никакого неприятного осадка. Но почему все же решили начать именно с такой темы? Личная история сказалась?

— Я очень рада слышать от вас добрые слова, потому что вы молоды, а мне все говорят, что этот фильм для более взрослой аудитории. А мне кажется, что люди расстаются в любом возрасте. Нет людей, которых хоть раз так или иначе не предали, поэтому самонадеянно говорить, что только мой личный опыт подвиг на создание подобного сценария. Конечно, я понимала, что тема будет востребована, но мне очень хотелось взглянуть на нее с другого угла. Знаете, я вот реально не могу долго страдать. Это счастливое качество, перешедшее ко мне вместе с генами родителей. В какой-то момент включается спасительная самоирония и ты начинаешь выбираться из личной драмы. Я подумала, а почему бы не попробовать сделать комедию на тему предательства, расставания, измены. Вдруг кто еще выберется из своих драм. Подумала и, собственно, сделала.

— Да, несмотря на то, что тема сама по себе тяжелая, вы подали ее легко и с юмором.

— Поверьте, я очень понимаю женщин, которые испытывают драматические чувства и боль. В фильме героиня проходит ровно через такие же эмоции. Просто они могут быть выражены иначе, нежели в драме. И мне захотелось, чтоб зритель увидел, как героиня перешагивает через них.

— Можно сказать, что легкость и юмор — это ваш подход к жизни?

— Не сказать, что я все время вышагиваю по жизни, смеясь, но самоирония очень спасает. Особенно перед премьерой, когда ты нервничаешь и вся дрожишь (смеется). Я уже подшучивать начинаю над собой, готовлю себя морально. Ведь ты выносишь на суд, как бы это пафосно и банально ни звучало, собственного ребенка. Ты должен будешь выслушать о нем все, что думают остальные, но ты-то его любишь. Так что надо настраивать себя относиться ко всем замечаниям с юмором. Пока получается так себе, но еще и большого количества замечаний не было. Так что я тренируюсь.

— Как вы думаете, как примет публика фильм? Какие ожидания?

— Вы знаете, было уже несколько показов для российской публики, живущей в Прибалтике, еще были дни русского кино в Израиле, какие-то показы в Москве. Довольно забавная реакция. Женщин все устраивает. Основные претензии высказывают мужчины, причем с разных позиций. Одни считают, что в фильме сплошной феминизм и с какого перепуга я заявляю, что героиня взяла и послала все к чертям, ведь такого в жизни не бывает! С другой же стороны, мужчины, борющиеся за права женщин, считают, что слишком уж глупа моя героиня, обижаются за нее, мол, не должна женщина быть показана такой. Наверное, есть такие мужчины, которые лучше женщин знают, какой именно должна быть женщина.

— А в чем глупость-то ее?

— Да я сама не понимаю. И не могу понять, как можно решать за другого человека, каким ему должно быть, а каким нет.

— Для вас концовка — хэппи-энд?

— Конечно, для меня финал — хэппи-энд. Не поверите, но такой вариант тоже возможен.

— Как говорится, по ту сторону баррикад счастье есть.

— Счастье есть везде. Если человек для него открыт, то он его найдет на любой стороне.

— Ваша главная героиня переживает существенную трансформацию: от живущей в страхе женщины к женщине свободной и уверенной в себе. Что хотели показать этим?

— Собственно, это и хотела. Что она сначала живет жизнью, придуманной ею, по ее плану. И этот план все время сбоит, пока окончательно не рушится весь целиком. И, пройдя через все попытки вернуть плановую жизнь, она успокаивается на том, что она не знает, что будет дальше, и это хорошо. Удивительно, что у одного моего знакомого эта мысль возникла от того, что сначала героиня (Анны) Михалковой забыла купальник, а в конце фильма она ничего не забыла и на ней прекрасно себе надет красивый красный купальник. Вот так трепетно мужчины оценивают внутреннее состояние женщины. Причем довольно верно!

— Странно слышать отзывы от мужчин о том, что женщины не такие, ведь даже сцены с мамой или гадалкой абсолютно реалистичны и типичны.

— Конечно. Вы понимаете, эти вещи типичны и для общества, и для мамы, которая любит свою дочь. Она же все эти удивительные слова говорит от переживания и большой любви, ей хочется, чтоб у Маши все было хорошо. Все всех любят, но не понимают, что нужно человека иногда оставить в покое и дать ему самому принять решение.

— Как вы думаете, когда-нибудь в обществе перестанут считать, что есть мужчина — хорошо, нет мужчины — плохо?

— Во-первых, есть рядом любимый человек — это всегда хорошо. Что ж в этом плохого? Другой вопрос, чтобы он был любимым. Если я не ошибаюсь, сейчас в Америке у одиноких женщин появился такой термин "в отношениях с собой", и он мне кажется очень верным. Нужно научиться жить с самой собой, потому что все равно на каком-то жизненном этапе мы можем оказаться одиноки. И прекрасно, когда нам наедине с самой собой интересно. Это очень выручает.

— А почему вы назвали фильм "Давай разведемся!", если в итоге никто из героев развод не предлагал и, в принципе, эту тему вы никак не затронули: ни дележка детей, ни имущества.

— Да, там нет конкретного бракоразводного процесса. Но в названии, совершенно очевидно, есть энергия. Какое-то движение. Поэтому у создателей фильма есть два хитрых замысла. Откликнувшись на название, зритель может решить пойти и встряхнуться — это раз. А встряхнувшись, посмотрит по сторонам. Возможно, задумается, отчего он так несчастен? Почему у него плохой цвет лица и дурные мысли? Может, стоит что-то поменять в жизни?

— Какое послевкусие вы бы хотели оставить у тех, кто придет на ваш фильм?

— Я точно хочу одного — чтобы зритель выходил из зала с улыбкой. Если так случится, буду счастлива!

— А чем вы вдохновлялись, когда сценарий писали?

— Очень часто музыкой. Например, под песню "Просто светят звезды" было придумано многое, не только финальный эпизод. И, кстати, у меня и моих подруг, а, скорее всего, и не только у нас, есть так называемый женский страдательный плейлист. Это когда мы слушаем музыку и плачем от жалости к себе всласть. Взявшись за сценарий, я нашла мой последний страдательный плейлист и слушала его. Эта музыка наталкивала на определенные вещи, которые потом нашли отражение в фильме.

— Роль писали специально для Анны Михалковой? И как с ней работалось на площадке?

— Конечно, я писала на Аню. Другое дело, что Анна Никитична такая артистка, что она любую роль, которая была даже не для нее написана, подомнет под себя так, что будет ощущение, будто она действительно писалась для нее. С Аней работать огромное удовольствие. Если ты хочешь, чтоб твой фильм был спасен, бери на главную роль Аню Михалкову. Я абсолютно серьезно!

— А она рассказывала отцу, режиссеру Никите Михалкову про ваш фильм? Какая была реакция?

— Да, была такая ситуация, что Никита Сергеевич посмотрел фильм еще до выхода. Я страшно разволновалась, когда Аня мне об этом сказала. Но она мне тогда ответила: "Не волнуйся, папе кино понравилось, единственное сказал, что финал не в менталитете".

— Не в менталитете, значит.

— Да, но это действительно так. И с этим уже надо что-то делать. Вот мы и начнем народ так постепенно готовить.

— А какие темы вы бы еще хотели затронуть в своей работе?

— Мне опять хочется и того, и того, и вот еще и этого! Очень хочется затронуть тему маленького, незаметного и, казалось бы, дурное слово, но никчемного человека, который вынужден спасать мир. А еще хотелось бы продолжать тему женщин среднего возраста, занятых поисками смыслов. Знаете, то, что называется ретритами. Когда женщины уезжают к черту на куличики в поисках уединения и духовного просветления. Может, сама куда-нибудь уеду, чтобы описать это изнутри.

— Над чем-то сейчас уже работаете?

— Сейчас я работаю с группой талантливых авторов над сценарием для сериала. Комедия, действие в которой проходит в колонии-поселении. А для полного метра пока только собираю материал.

— Не могу не спросить про работу с Сергеем Шнуровым и создание клипов для группировки "Ленинград". Вы поработали бы снова в таком ключе еще с кем-то?