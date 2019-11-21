Дзен в Малайзии. Главные маршруты Куала-Лумпура

Для начала Куала-Лумпур стоит рассмотреть с высоты.
Самая популярная смотровая площадка (а вернее, даже несколько) — на 421-метровой телебашне Менара. Обзор — 360 градусов, есть кабинка со стеклянным полом, а также вращающийся ресторан и скоростной лифт, поднимающийся на самый верх за 54 секунды.
Посмотреть на город можно и в одном из баров на крыше. "В некоторые желающих пофотографироваться пускают просто так, в других достаточно купить коктейль", — уточняет гид по Куала-Лумпуру Дмитрий Завгороднев.
Для начала Куала-Лумпур стоит рассмотреть с высоты.
Самая популярная смотровая площадка (а вернее, даже несколько) — на 421-метровой телебашне Менара. Обзор — 360 градусов, есть кабинка со стеклянным полом, а также вращающийся ресторан и скоростной лифт, поднимающийся на самый верх за 54 секунды.
Посмотреть на город можно и в одном из баров на крыше. "В некоторые желающих пофотографироваться пускают просто так, в других достаточно купить коктейль", — уточняет гид по Куала-Лумпуру Дмитрий Завгороднев.
Площадь Независимости (Dataran Merdeka) — знаковое место для жителей города: здесь 31 августа 1957 года впервые подняли малайзийский флаг, покончив таким образом с колониальным владычеством Великобритании.
В позапрошлом веке тут было поле для игры в крикет. Сейчас в зданиях в колониальном стиле, окружающих площадь, расположены министерства, Национальный исторический музей и городская галерея. Тут же — католический собор и фонтаны, на фоне которых фотографируются многочисленные туристы.
Площадь Независимости (Dataran Merdeka) — знаковое место для жителей города: здесь 31 августа 1957 года впервые подняли малайзийский флаг, покончив таким образом с колониальным владычеством Великобритании.
В позапрошлом веке тут было поле для игры в крикет. Сейчас в зданиях в колониальном стиле, окружающих площадь, расположены министерства, Национальный исторический музей и городская галерея. Тут же — католический собор и фонтаны, на фоне которых фотографируются многочисленные туристы.
Башни-близнецы Петронас — современный символ города. До 2004 года они были самыми высокими зданиями в мире (452 метра).
На нижних этажах — престижный торговый центр, кинотеатр, концертный зал, картинная галерея, подводный аквариум и рестораны.
Башни-близнецы Петронас — современный символ города. До 2004 года они были самыми высокими зданиями в мире (452 метра).
На нижних этажах — престижный торговый центр, кинотеатр, концертный зал, картинная галерея, подводный аквариум и рестораны.
Обязательно надо посетить гигантский океанариум Aquaria KLCC. Это рядом с башнями Петронас. Здесь можно покормить морских обитателей и поплавать с акулами.
Обязательно надо посетить гигантский океанариум Aquaria KLCC. Это рядом с башнями Петронас. Здесь можно покормить морских обитателей и поплавать с акулами.
Букит Бинтанг (Bukit Bintang) — один из главных торговых районов города.
"В Букит Бинтанг есть большой семиэтажный комплекс, в котором сотни магазинов, и я знаю туристов, которые целенаправленно ехали туда. Один закупался видеокартами для добычи криптовалюты, другой набрал фотокамер и линз на восемь тысяч долларов, — говорит Дмитрий Завгороднев. — Конкуренция там огромная, надо торговаться. Цены разнятся процентов на 20, и продавцы не упустят возможности обмануть расслабившегося туриста".
После 22:00 торговля прекращается и открываются ночные заведения.
Букит Бинтанг (Bukit Bintang) — один из главных торговых районов города.
"В Букит Бинтанг есть большой семиэтажный комплекс, в котором сотни магазинов, и я знаю туристов, которые целенаправленно ехали туда. Один закупался видеокартами для добычи криптовалюты, другой набрал фотокамер и линз на восемь тысяч долларов, — говорит Дмитрий Завгороднев. — Конкуренция там огромная, надо торговаться. Цены разнятся процентов на 20, и продавцы не упустят возможности обмануть расслабившегося туриста".
После 22:00 торговля прекращается и открываются ночные заведения.
"Чтобы вкусно поесть, отправляйтесь на улицу Jalan Alor, где познакомитесь не только с малайзийской кухней, но и вьетнамской, тайской, камбоджийской", — советует Дмитрий Завгороднев.
После ужина прогуляйтесь по соседней улице Changkat, там клубы, бары и веселье до утра.
"Чтобы вкусно поесть, отправляйтесь на улицу Jalan Alor, где познакомитесь не только с малайзийской кухней, но и вьетнамской, тайской, камбоджийской", — советует Дмитрий Завгороднев.
После ужина прогуляйтесь по соседней улице Changkat, там клубы, бары и веселье до утра.
В 150 километрах от Куала-Лумпура находится старинный колониальный город Малакка — объект культурного наследия ЮНЕСКО.
На местной Красной площади — голландские дома XVII века, католические храмы, мечети и китайское кладбище с надгробиями времен династии Мин (XIV-XVII век).
В 150 километрах от Куала-Лумпура находится старинный колониальный город Малакка — объект культурного наследия ЮНЕСКО.
На местной Красной площади — голландские дома XVII века, католические храмы, мечети и китайское кладбище с надгробиями времен династии Мин (XIV-XVII век).
"Загляните в китайское святилище Тянь Хоу и осмотрите легендарные пещеры Бату с самым большим индуистским храмом за пределами Индии, — рекомендует Дмитрий Завгороднев. — Вход в главную пещеру бесплатный, но надо обязательно посетить также пещеру Рамаяна, посвященную жизни бога Рамы. Вход стоит чуть больше доллара".
У подножия лестницы, ведущей в одну из пещер, высится 43-метровая статуя божества Муругана.
До пещер Бату на северной окраине малазийской столицы ходят автобусы и электрички.
"Загляните в китайское святилище Тянь Хоу и осмотрите легендарные пещеры Бату с самым большим индуистским храмом за пределами Индии, — рекомендует Дмитрий Завгороднев. — Вход в главную пещеру бесплатный, но надо обязательно посетить также пещеру Рамаяна, посвященную жизни бога Рамы. Вход стоит чуть больше доллара".
У подножия лестницы, ведущей в одну из пещер, высится 43-метровая статуя божества Муругана.
До пещер Бату на северной окраине малазийской столицы ходят автобусы и электрички.
В пещерах Бату зимой отмечают индуистский праздник Тайпусам, его участники должны через боль очиститься от грехов.
Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык, тонкими крюками прицепляют к коже различные фрукты. Зрелище не для слабонервных.
В пещерах Бату зимой отмечают индуистский праздник Тайпусам, его участники должны через боль очиститься от грехов.
Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык, тонкими крюками прицепляют к коже различные фрукты. Зрелище не для слабонервных.
Гентинг Хайлендс — курорт в 35 километрах от столицы на горе Титивангса. Там есть канатная дорога. Аттракционы в парке развлечений, гольф, казино — гостям есть чем заняться.
"Туристы редко интересуются парками, и очень зря. Например, Perdana Botanical gardens, или просто Парк Озер, — прекрасное место для прогулок и пикника, вход бесплатный", — рассказывает Дмитрий Завгороднев.
Неподалеку — парки Оленей, Бабочек и Птиц, а также национальный Планетарий и самая большая мечеть Малайзии — Масджид Негара (Masjid Negara).
Гентинг Хайлендс — курорт в 35 километрах от столицы на горе Титивангса. Там есть канатная дорога. Аттракционы в парке развлечений, гольф, казино — гостям есть чем заняться.
"Туристы редко интересуются парками, и очень зря. Например, Perdana Botanical gardens, или просто Парк Озер, — прекрасное место для прогулок и пикника, вход бесплатный", — рассказывает Дмитрий Завгороднев.
Неподалеку — парки Оленей, Бабочек и Птиц, а также национальный Планетарий и самая большая мечеть Малайзии — Масджид Негара (Masjid Negara).
Еще в Гентинг Хайлендс можно посетить усадьбу с орхидеями или пещерный храм Chin Swee со святой водой. Туристы кидают в воду монетки и загадывают желания.
Еще в Гентинг Хайлендс можно посетить усадьбу с орхидеями или пещерный храм Chin Swee со святой водой. Туристы кидают в воду монетки и загадывают желания.
На горный курорт Камерон-Хайлендс в 200 километрах от Куала-Лумпура приезжают ради горных пейзажей, водопадов, клубничных и чайных плантаций.
На горный курорт Камерон-Хайлендс в 200 километрах от Куала-Лумпура приезжают ради горных пейзажей, водопадов, клубничных и чайных плантаций.
До Путраджаи от Куала-Лумпура 20 километров. Туда перенесены правительственные учреждения, министерства и ведомства.
На улицах почти нет туристов. Поэтому, если хочется отдохнуть от толпы, отправляйтесь сюда.
До Путраджаи от Куала-Лумпура 20 километров. Туда перенесены правительственные учреждения, министерства и ведомства.
На улицах почти нет туристов. Поэтому, если хочется отдохнуть от толпы, отправляйтесь сюда.
Главная достопримечательность Путраджаи — мечеть Путра из розового гранита, привезенного с юга Италии. Внутри не только молятся, но и проводят различные семинары, конференции.
Главная достопримечательность Путраджаи — мечеть Путра из розового гранита, привезенного с юга Италии. Внутри не только молятся, но и проводят различные семинары, конференции.
И конечно, стоит посмотреть на знаменитую колонию светлячков. Они живут на мангровых деревьях вдоль реки в местечке Kampung Kuantan.
Это в Селангоре, в паре часов езды от Куала-Лумпура.
Опытные туристы советуют купить экскурсию, в которую входит посещение пещер Бату, парка Букит Мелавати, где можно покормить обезьян, и лодочная прогулка к колонии светлячков. Такая поездка обойдется примерно в 70 долларов с человека.
И конечно, стоит посмотреть на знаменитую колонию светлячков. Они живут на мангровых деревьях вдоль реки в местечке Kampung Kuantan.
Это в Селангоре, в паре часов езды от Куала-Лумпура.
Опытные туристы советуют купить экскурсию, в которую входит посещение пещер Бату, парка Букит Мелавати, где можно покормить обезьян, и лодочная прогулка к колонии светлячков. Такая поездка обойдется примерно в 70 долларов с человека.