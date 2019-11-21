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Туризм
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РИА Новости

Дзен в Малайзии. Главные маршруты Куала-Лумпура

08:00 21.11.2019 (обновлено: 19:52 21.11.2019)
1698
Туристы прилетают в Куала-Лумпур, чтобы прогуляться по оживленным улицам мегаполиса или заглянуть в индуистские храмы и древние пещеры. Кто-то ищет восточный дзен, некоторые оказываются там транзитом. Это город, в котором мечети соседствуют с небоскребами, а на улицах слышна многоязычная речь. Где в столице Малайзии найти лучший шопинг, потанцевать, покормить акул и увидеть миллион светлячков — в материале РИА Новости.
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Для начала Куала-Лумпур стоит рассмотреть с высоты.

Самая популярная смотровая площадка (а вернее, даже несколько) — на 421-метровой телебашне Менара. Обзор — 360 градусов, есть кабинка со стеклянным полом, а также вращающийся ресторан и скоростной лифт, поднимающийся на самый верх за 54 секунды.

Посмотреть на город можно и в одном из баров на крыше. "В некоторые желающих пофотографироваться пускают просто так, в других достаточно купить коктейль", — уточняет гид по Куала-Лумпуру Дмитрий Завгороднев.

Фотограф фотографирует туристов на фоне города на смотровой площадке телебашни Менара Куала-Лумпур
1 из 15

Для начала Куала-Лумпур стоит рассмотреть с высоты.

Самая популярная смотровая площадка (а вернее, даже несколько) — на 421-метровой телебашне Менара. Обзор — 360 градусов, есть кабинка со стеклянным полом, а также вращающийся ресторан и скоростной лифт, поднимающийся на самый верх за 54 секунды.

Посмотреть на город можно и в одном из баров на крыше. "В некоторые желающих пофотографироваться пускают просто так, в других достаточно купить коктейль", — уточняет гид по Куала-Лумпуру Дмитрий Завгороднев.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Площадь Независимости (Dataran Merdeka) — знаковое место для жителей города: здесь 31 августа 1957 года впервые подняли малайзийский флаг, покончив таким образом с колониальным владычеством Великобритании.

В позапрошлом веке тут было поле для игры в крикет. Сейчас в зданиях в колониальном стиле, окружающих площадь, расположены министерства, Национальный исторический музей и городская галерея. Тут же — католический собор и фонтаны, на фоне которых фотографируются многочисленные туристы.

Туристы фотографируются на площади Мердека у здания султана Абдул-Самада в Куала-Лумпуре
2 из 15

Площадь Независимости (Dataran Merdeka) — знаковое место для жителей города: здесь 31 августа 1957 года впервые подняли малайзийский флаг, покончив таким образом с колониальным владычеством Великобритании.

В позапрошлом веке тут было поле для игры в крикет. Сейчас в зданиях в колониальном стиле, окружающих площадь, расположены министерства, Национальный исторический музей и городская галерея. Тут же — католический собор и фонтаны, на фоне которых фотографируются многочисленные туристы.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Башни-близнецы Петронас — современный символ города. До 2004 года они были самыми высокими зданиями в мире (452 метра).

На нижних этажах — престижный торговый центр, кинотеатр, концертный зал, картинная галерея, подводный аквариум и рестораны.

Вид на город со смотровой площадки телебашни Менара Куала-Лумпур. В центре: башни-близнецы Петронас
3 из 15

Башни-близнецы Петронас — современный символ города. До 2004 года они были самыми высокими зданиями в мире (452 метра).

На нижних этажах — престижный торговый центр, кинотеатр, концертный зал, картинная галерея, подводный аквариум и рестораны.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Обязательно надо посетить гигантский океанариум Aquaria KLCC. Это рядом с башнями Петронас. Здесь можно покормить морских обитателей и поплавать с акулами.

Посетители в океанариуме Куала-Лумпура (Aquaria KLCC) расположенном в самом центре города на нижнем уровне башен-близнецов Петронас
4 из 15

Обязательно надо посетить гигантский океанариум Aquaria KLCC. Это рядом с башнями Петронас. Здесь можно покормить морских обитателей и поплавать с акулами.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© Depositphotos / chrispictures

Букит Бинтанг (Bukit Bintang) — один из главных торговых районов города.

"В Букит Бинтанг есть большой семиэтажный комплекс, в котором сотни магазинов, и я знаю туристов, которые целенаправленно ехали туда. Один закупался видеокартами для добычи криптовалюты, другой набрал фотокамер и линз на восемь тысяч долларов, — говорит Дмитрий Завгороднев. — Конкуренция там огромная, надо торговаться. Цены разнятся процентов на 20, и продавцы не упустят возможности обмануть расслабившегося туриста".

После 22:00 торговля прекращается и открываются ночные заведения.

Квартал Букит Бинтанг в Куала-Лумпуре
5 из 15

Букит Бинтанг (Bukit Bintang) — один из главных торговых районов города.

"В Букит Бинтанг есть большой семиэтажный комплекс, в котором сотни магазинов, и я знаю туристов, которые целенаправленно ехали туда. Один закупался видеокартами для добычи криптовалюты, другой набрал фотокамер и линз на восемь тысяч долларов, — говорит Дмитрий Завгороднев. — Конкуренция там огромная, надо торговаться. Цены разнятся процентов на 20, и продавцы не упустят возможности обмануть расслабившегося туриста".

После 22:00 торговля прекращается и открываются ночные заведения.

© Depositphotos / chrispictures
© Depositphotos / tehcheesiong

"Чтобы вкусно поесть, отправляйтесь на улицу Jalan Alor, где познакомитесь не только с малайзийской кухней, но и вьетнамской, тайской, камбоджийской", — советует Дмитрий Завгороднев.

После ужина прогуляйтесь по соседней улице Changkat, там клубы, бары и веселье до утра.

Традиционный малазийский суп Карри Лакса
6 из 15

"Чтобы вкусно поесть, отправляйтесь на улицу Jalan Alor, где познакомитесь не только с малайзийской кухней, но и вьетнамской, тайской, камбоджийской", — советует Дмитрий Завгороднев.

После ужина прогуляйтесь по соседней улице Changkat, там клубы, бары и веселье до утра.

© Depositphotos / tehcheesiong
© Depositphotos / richie0703

В 150 километрах от Куала-Лумпура находится старинный колониальный город Малакка — объект культурного наследия ЮНЕСКО.

На местной Красной площади — голландские дома XVII века, католические храмы, мечети и китайское кладбище с надгробиями времен династии Мин (XIV-XVII век).

Церковь Христа и Голландская площадь в Малакке
7 из 15

В 150 километрах от Куала-Лумпура находится старинный колониальный город Малакка — объект культурного наследия ЮНЕСКО.

На местной Красной площади — голландские дома XVII века, католические храмы, мечети и китайское кладбище с надгробиями времен династии Мин (XIV-XVII век).

© Depositphotos / richie0703
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

"Загляните в китайское святилище Тянь Хоу и осмотрите легендарные пещеры Бату с самым большим индуистским храмом за пределами Индии, — рекомендует Дмитрий Завгороднев. — Вход в главную пещеру бесплатный, но надо обязательно посетить также пещеру Рамаяна, посвященную жизни бога Рамы. Вход стоит чуть больше доллара".

У подножия лестницы, ведущей в одну из пещер, высится 43-метровая статуя божества Муругана.

До пещер Бату на северной окраине малазийской столицы ходят автобусы и электрички.

43-х метровая статуя бога Муругана возвышается возле лестницы к пещерам Бату в Куала-Лумпуре
8 из 15

"Загляните в китайское святилище Тянь Хоу и осмотрите легендарные пещеры Бату с самым большим индуистским храмом за пределами Индии, — рекомендует Дмитрий Завгороднев. — Вход в главную пещеру бесплатный, но надо обязательно посетить также пещеру Рамаяна, посвященную жизни бога Рамы. Вход стоит чуть больше доллара".

У подножия лестницы, ведущей в одну из пещер, высится 43-метровая статуя божества Муругана.

До пещер Бату на северной окраине малазийской столицы ходят автобусы и электрички.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

В пещерах Бату зимой отмечают индуистский праздник Тайпусам, его участники должны через боль очиститься от грехов.

Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык, тонкими крюками прицепляют к коже различные фрукты. Зрелище не для слабонервных.

Туристы в пещерах Бату в Куала-Лумпуре
9 из 15

В пещерах Бату зимой отмечают индуистский праздник Тайпусам, его участники должны через боль очиститься от грехов.

Во время церемонии верующие прокалывают себе щеки и язык, тонкими крюками прицепляют к коже различные фрукты. Зрелище не для слабонервных.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Гентинг Хайлендс — курорт в 35 километрах от столицы на горе Титивангса. Там есть канатная дорога. Аттракционы в парке развлечений, гольф, казино — гостям есть чем заняться.

"Туристы редко интересуются парками, и очень зря. Например, Perdana Botanical gardens, или просто Парк Озер, — прекрасное место для прогулок и пикника, вход бесплатный", — рассказывает Дмитрий Завгороднев.

Неподалеку — парки Оленей, Бабочек и Птиц, а также национальный Планетарий и самая большая мечеть Малайзии — Масджид Негара (Masjid Negara).

Канатная дорога в Гентинг Хайлендс
10 из 15

Гентинг Хайлендс — курорт в 35 километрах от столицы на горе Титивангса. Там есть канатная дорога. Аттракционы в парке развлечений, гольф, казино — гостям есть чем заняться.

"Туристы редко интересуются парками, и очень зря. Например, Perdana Botanical gardens, или просто Парк Озер, — прекрасное место для прогулок и пикника, вход бесплатный", — рассказывает Дмитрий Завгороднев.

Неподалеку — парки Оленей, Бабочек и Птиц, а также национальный Планетарий и самая большая мечеть Малайзии — Масджид Негара (Masjid Negara).

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Еще в Гентинг Хайлендс можно посетить усадьбу с орхидеями или пещерный храм Chin Swee со святой водой. Туристы кидают в воду монетки и загадывают желания.

Крыша храм Chin Swee в Гентинг Хайлендс
11 из 15

Еще в Гентинг Хайлендс можно посетить усадьбу с орхидеями или пещерный храм Chin Swee со святой водой. Туристы кидают в воду монетки и загадывают желания.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

На горный курорт Камерон-Хайлендс в 200 километрах от Куала-Лумпура приезжают ради горных пейзажей, водопадов, клубничных и чайных плантаций.

Чайная плантация Камерон-Хайлендс в Малайзии
12 из 15

На горный курорт Камерон-Хайлендс в 200 километрах от Куала-Лумпура приезжают ради горных пейзажей, водопадов, клубничных и чайных плантаций.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

До Путраджаи от Куала-Лумпура 20 километров. Туда перенесены правительственные учреждения, министерства и ведомства.

На улицах почти нет туристов. Поэтому, если хочется отдохнуть от толпы, отправляйтесь сюда.

Ассиметричный вантовый мост Сери Вавасан в Путраджае
13 из 15

До Путраджаи от Куала-Лумпура 20 километров. Туда перенесены правительственные учреждения, министерства и ведомства.

На улицах почти нет туристов. Поэтому, если хочется отдохнуть от толпы, отправляйтесь сюда.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири / Перейти в фотобанк

Главная достопримечательность Путраджаи — мечеть Путра из розового гранита, привезенного с юга Италии. Внутри не только молятся, но и проводят различные семинары, конференции.

Мечеть Путра в Путраджае
14 из 15

Главная достопримечательность Путраджаи — мечеть Путра из розового гранита, привезенного с юга Италии. Внутри не только молятся, но и проводят различные семинары, конференции.

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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© Фото : Kuala Selangor District Council

И конечно, стоит посмотреть на знаменитую колонию светлячков. Они живут на мангровых деревьях вдоль реки в местечке Kampung Kuantan.

Это в Селангоре, в паре часов езды от Куала-Лумпура.

Опытные туристы советуют купить экскурсию, в которую входит посещение пещер Бату, парка Букит Мелавати, где можно покормить обезьян, и лодочная прогулка к колонии светлячков. Такая поездка обойдется примерно в 70 долларов с человека.

Парк светлячков Кампунг-Куантан
15 из 15

И конечно, стоит посмотреть на знаменитую колонию светлячков. Они живут на мангровых деревьях вдоль реки в местечке Kampung Kuantan.

Это в Селангоре, в паре часов езды от Куала-Лумпура.

Опытные туристы советуют купить экскурсию, в которую входит посещение пещер Бату, парка Букит Мелавати, где можно покормить обезьян, и лодочная прогулка к колонии светлячков. Такая поездка обойдется примерно в 70 долларов с человека.

© Фото : Kuala Selangor District Council
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