Дзен в Малайзии. Главные маршруты Куала-Лумпура

Для начала Куала-Лумпур стоит рассмотреть с высоты.

Самая популярная смотровая площадка (а вернее, даже несколько) — на 421-метровой телебашне Менара. Обзор — 360 градусов, есть кабинка со стеклянным полом, а также вращающийся ресторан и скоростной лифт, поднимающийся на самый верх за 54 секунды.

Посмотреть на город можно и в одном из баров на крыше. "В некоторые желающих пофотографироваться пускают просто так, в других достаточно купить коктейль", — уточняет гид по Куала-Лумпуру Дмитрий Завгороднев.