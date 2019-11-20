Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Республика Дагестан
Республика Дагестан
2019-11-22T11:08+0300
https://ria.ru/20191120/1561455412.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/156117/34/1561173463_0:126:3193:1922_1036x0_80_0_0_84b450bfbb1969bdab6075244e2339d7.jpg
РИА Новости

Глава Дагестана доложил Путину о проблемах с рабочими местами в регионе

11:08 20.11.2019 (обновлено: 11:08 22.11.2019)
2
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев во время встречи
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа.

"Высокопроизводительные рабочие места. Здесь у нас плохо. Во-первых, потому что мы приостановили пять проектов. Но еще один момент - это то, что сократился оборонный заказ", - сказал он в среду.

Васильев попросил дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью.
000000
Республика ДагестанОбщество
Рекомендуем
Махачкала
В муниципалитетах Дагестана реализуется программа комфортной среды
Город Дербент
В Дагестане реализуют 6 федеральных проектов по направлению "Экология"
Рабочие на строительстве участка федеральной трассы Р-217 Кавказ
Глава Дагестана попросил Путина помочь с безопасностью на трассе "Кавказ"
Президент РФ Владимир Путин и глава Дагестана Владимир Васильев
Глава Дагестана обещал Путину, что бюджет региона в 2020 году будет лучше
На площадку Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области завозят первые элементы центральной фигуры монумента
На площадку Ржевского мемориала завозят первые элементы фигуры монумента
Глава Удмуртии Александр Бречалов на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Власти Удмуртии связывают снижение числа ДТП с нацпроектом
Глава Удмуртии Александр Бречалов
В Удмуртии инвалидов поддержат в трудоустройстве и оформлении ипотеки
Глава Республики Мордовия Владимир Волков
Глава Мордовии проинспектировал строительство детсада в поселке Ромоданово
Здание правительства Тюменской области
Более 540 молодых тюменских семей купили жилье благодаря соцподдержке
Казань
Татарстан получил партию оборудования и тренажеров для площадок ГТО
Экспертиза ДНК
Криминалисты СГ активно используют программу "ДНК-идентификации"
Министр строительства и ЖКХ Владимира Якушев и глава региона КЧР Рашид Темрезов
Темрезов: благодаря нацпроектам в строительстве КЧР выйдет на новый уровень
Ижевск
Удмуртия стала одним из лидеров реализации нацпроекта о безопасных дорогах
Школа
На Ямале в 2020 году начнется реновация учебных заведений
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев
Пензенская область стала лидером среди регионов по ремонту дорог
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
14:08Власти Алтая создали оперативный штаб по ликвидации ЧС в Яровом
14:08Эксперт призвал публично судить пойманного в Турции боевика
14:06ЕР может выдвинуть на выборы в Госдуму новых людей, заявил Грызлов
14:05Дитрих прокомментировал сообщение о недовольстве "Победы" аэропортами
14:05Путин призвал создать государственную программу вооружений до 2033 года
14:02Цена биткоина впервые с 17 мая упала ниже семи тысяч долларов
14:02Нововведения Минздрава о справках для водителей обсудят в Госдуме
14:01Семья Бутиной хочет найти средства для помощи осужденному в США Ярошенко
14:00Путин оценил полученный в Сирии опыт российских военнослужащих
14:00Путин: сбоев с индексацией денежного довольствия военных быть не должно
13:59Эксперты назвали причины протестов в Иране
13:58Путин на Совете безопасности назвал задачи на ближайшие десять лет
13:58Долговая нагрузка россиян начнет снижаться с 2021 года, считает эксперт
13:55Путин назвал госпрограмму вооружений успешной
13:54Путин назвал угрозой распространение ракет после выхода США из ДРСМД
13:53В команде Зеленского раскрыли детали "стратегии возвращения Крыма"
13:53Путин: попытки приближения НАТО к границам России вызывают озабоченность
13:51Путин: мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами
13:50Жириновский пообещал малообеспеченным родителям деньги на подарок детям
13:47В Сибири староверы учат спецназ выживать зимой в горах
Лента новостейМолния