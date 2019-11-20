Глава Дагестана доложил Путину о проблемах с рабочими местами в регионе

МОСКВА, 20 ноя - РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев доложил президенту России Владимиру Путину о проблемах с высокопроизводительными рабочими местами в регионе из-за сокращения гособоронзаказа.
"Высокопроизводительные рабочие места. Здесь у нас плохо. Во-первых, потому что мы приостановили пять проектов. Но еще один момент - это то, что сократился оборонный заказ", - сказал он в среду.
Васильев попросил дать поручение, чтобы потенциал тех предприятий, которые есть в регионе, использовался полностью.