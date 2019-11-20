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РИА Новости

Производители шин выступили против изменений в области обращения с отходами

23:15 20.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской
© РИА Новости / Константин Чалабов
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МОСКВА, 20 ноя – РИА Новости. Ведущие производители и импортеры шин, входящие в ассоциацию "ЭкоШинСоюз", на площадке МИА "Россия сегодня" выступили против предлагаемых концепцией Минприроды изменений в области обращения с отходами, в частности, изношенных шин.
Ключевой вопрос представителей "ЭкоШинСоюза", выступающих против законодательной инициативы Минприроды единым фронтом, - зачем разрушать то, что эффективно работает.
Принцип РОП (расширенной ответственности производителя) законодательно введен в России 1 января 2015 года и предполагает, что производитель и импортер самостоятельно утилизируют произведенную продукцию – изношенные шины. Сделано это для снижения объема перерабатываемых отходов и обеспечения максимальной вторичной переработки. Под эти цели в 2017 году была создана некоммерческая ассоциация "ЭкоШинСоюз".
Концепция Минприроды предполагает введение пятилетнего моратория на самостоятельную реализацию РОП, одномоментное увеличение норматива по утилизации до 100% от объема произведенных и импортируемых шин; введение экосбора с представителей бизнеса.
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"По сути, предлагается создание госмонополии. Чем объясняется такое предложение?.. Сторонники концепции говорят, что бизнес не прислушался, не стал заниматься утилизацией, и РОП не заработал; что утилизаторы просто выписывают справки без реальной утилизации. Но это не так – в нашем сегменте этих проблем нет, примеров липовых утилизаторов – тоже. И непонятна корреляция между проблемой и предлагаемыми решениями. Нам известно, что 95 % шинного рынка исполняет ответственность либо через нашу ассоциацию, либо самостоятельно, через договоры с предприятиями-утилизаторами", - рассказал исполнительный директор "ЭкоШинСоюз" Сергей Подойников.
По оценкам экспертов, в России ежегодно образуется около 800 тысяч тонн изношенных шин, в результате чего растут свалки, которые наносят ущерб окружающей среде. "ЭкоШинСоюз" выстраивает партнерские отношения с предприятиями-утилизаторами.

Коней на переправе не меняют

По словам гендиректора Continental Kaluga и председателя правления "ЭкоШинСоюза" Георгия Ротова, с 2017 по 2019 год предприятия, входящие в ассоциацию, утилизировали 136 тысяч тонн отработанных шин. Благодаря "ЭкоШинСоюзу", установлено более 350 спецконтейнеров для сбора шин на утилизацию, вовлечено свыше 970 шиномонтажных центров, запущены пилотные программы по взаимодействию с розничными шинными сетями, ликвидирована масса несанкционированных свалок.
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"Ситуацию с инициативой Минприроды могу прокомментировать емкой фразой: коней на переправе не меняют, тем более что эти кони хорошо тянут и полны сил. Об этом говорят итоги работы "ЭкоШинСоюза". Мы представлены в 16 регионах страны, в которых есть пункты, где можно сдать отработанные шины бесплатно. Начиная с семи переработчиков, мы выросли до 19. За неполные три года в развитие перерабатывающей отрасли вложено уже более 500 миллионов рублей. Причем речь идет о высоких технологиях. Если все так успешно, зачем реформировать?..", - задается вопросом Ротов.
По его мнению, причины две. Во-первых, Минприроды не смогло организовать должного контроля за соблюдением запрета на захоронение отработанных шин, который был введен в 2018 году. Во-вторых, реформа обращения в России с ТКО (твердыми коммунальными отходами) была воспринята населением неоднозначно, по причине чего выбран путь, "который по-своему может решить некоторую социальную напряженность в регионах, но за счет бизнеса".
Генеральный директор "Nokian Tyres Россия" Андрей Пантюхов, в свою очередь, рассказал, чем может обернуться сворачивание РОП не только для бизнеса, но и экономики страны.
"Наша компания как лидер шинного рынка в России за последние 15 лет вложила в российскую экономику более миллиарда евро. Мы являемся крупнейшим экспортером. Уверен, изменения, предлагаемые Минприродой, повлияют на инвестиционный климат, ведь для инвестора важна стабильность. "ЭкоШинСоюз" с первых дней создания работает эффективно. И вдруг предлагают все это отменить, ввести очередной налог, собрать деньги с бизнеса в единый фонд, передав его монополисту. Понятно, что к решению экологическим проблем такая схема не будет иметь никакого отношения. Опыт других стран и работы в России доказывает, что решить проблему утилизации изношенных шин можно только в контакте производителей и переработчиков. Сейчас для решения проблемы создана эффективная рыночная система, и нет никаких причин это пересматривать", - убежден Пантюхов.
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Он также отметил, что в последние годы с самых высоких трибун звучат призывы ни в коем случае не ухудшать условия ведения бизнеса в России. Новый налог, а, по сути, речь идет о нем, станет плохим сигналом для инвесторов.
Отвечая на вопросы журналистов, один из спикеров подчеркнул, что при введении моратория на РОП дополнительная нагрузка на его предприятие возрастет в среднем на 200 миллионов рублей в год, что скажется на цене товара, а в конечном итоге – и на росте инфляции в стране.

Чтобы очистить Россию от свалок шин, понадобится не меньше 15 лет

Вместе с тем гендиректор компании "Bridgestone Россия и СНГ" Джеффри Гловер подчеркнул, что дело не только в деньгах, но и в ответственности бизнеса перед обществом, страной и окружающей средой.
"Предлагаемая инициатива в области РОП – большой шаг назад. Защита окружающей среды – наша общая цель. И мы используем успешный опыт мировой практики в области переработки. Производители шин создали рыночно ориентированный способ достижения этой цели посредством "ЭкоШинСоюза". Существующая модель утилизации стимулирует перерабатывающую отрасль индустрии, а это и рабочие места, и налоговые отчисление, и экономическое развитие регионов. Не разрушайте то, что эффективно работает!", - призвал спикер.
К сожалению, горы использованных шин – сегодняшняя реальность в России, констатировал председатель правления "ЭкоШинСоюза" Георгий Ротов. Но утилизировать быстро не получится без развития новых перерабатывающих технологий – "в противном случае, отрасль захлебнется".
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Еще один представитель компании-участницы "ЭкоШинСоюза" – гендиректор "Мишлен" в Восточно-Европейском регионе Дмитрий Молоканов – пояснил: ""Шина – это сложный технический продукт, создаваемый изначально как неразрушаемый с учетом своих функций в области безопасности и выдерживания нагрузок. Именно поэтому и задачи по утилизации должны решаться за счет применения высоких технологий. Благодаря ассоциации "ЭкоШинСоюз" у нас есть возможность объединить усилия в области РОП и продвигать новые технологии переработки, двигаясь к цели быстрее, чем в Европе. Если процесс утилизации будет монополизирован, то такие ресурсы в области вторичной переработки найти будет вряд ли возможно".".
Отвечая по вопрос о том, как скоро в России исчезнут безобразные свалки шин, исполнительный директор "ЭкоШинСоюз" Сергей Подойников предложил ориентироваться на эмпирический опыт Европы, поскольку в 2015 году страна пошла этим путем и достаточно эффективно.
"Европе, чтобы подойти к нормативу 80-90 % утилизации, нужно 12-15 лет. Мы 30 лет фактически этим не занимались, но за счет использования европейского опыта двигаемся хорошими темпами. И тут важна консолидация рынка. А главное, целенаправленное продолжение работы", - подытожил Подойников.
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