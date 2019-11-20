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РИА Новости

Генсек НАТО призвал сохранять единство по вопросу отношений с Россией

21:54 20.11.2019 (обновлено: 21:57 20.11.2019)
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© Sputnik / Александр Шламов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время командно-штабных учениях НАТО–Грузия в Крцаниси
© Sputnik / Александр Шламов
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БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. Союзники по НАТО должны сохранять единство своей позиции в отношении Москвы, как это было продемонстрировано в случае договора по РСМД, заявил в среду генсек альянса Йенс Столтенберг.
Журналисты попросили прокомментировать Столтенберга заявленное ранее французским президентом Эммануэлем Макроном желание наладить связи с РФ.
"Важно, чтобы мы продолжали быть едиными в нашем подходе к России", - сказал Столтенберг, приведя в пример единую позицию союзников по ситуации с договором РСМД, когда все страны НАТО возложили вину за его прекращение на Москву.
"Когда есть разные точки зрения, мы садимся за стол, как сегодня, и обсуждаем, и Россию, и контроль над вооружениями", - добавил генсек. Он также выразил уверенность, что и на саммите в декабре "тоже удастся найти способ договориться" по вопросам, связанным с РФ.
Ранее Макрон заявил, что отталкивать Россию от Европы – большая стратегическая ошибка, без глубокого пересмотра связей с Москвой невозможен новый европейский проект.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Вчера, 14:09
"Тверды и едины". Генсек НАТО призвал к диалогу с Россией
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Выход США из договора о РСМДДоговор о РСМДЭммануэль МакронНАТОЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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