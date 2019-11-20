Генсек НАТО призвал сохранять единство по вопросу отношений с Россией

"Важно, чтобы мы продолжали быть едиными в нашем подходе к России", - сказал Столтенберг, приведя в пример единую позицию союзников по ситуации с договором РСМД, когда все страны НАТО возложили вину за его прекращение на Москву.

"Когда есть разные точки зрения, мы садимся за стол, как сегодня, и обсуждаем, и Россию, и контроль над вооружениями", - добавил генсек. Он также выразил уверенность, что и на саммите в декабре "тоже удастся найти способ договориться" по вопросам, связанным с РФ.