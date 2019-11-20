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РИА Новости

Помпео объяснил позицию США по контролю над вооружениями

21:34 20.11.2019
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
Государственный секретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Афинах, Греция. 5 октября 2019
© РИА Новости / Геннадий Мельник
БРЮССЕЛЬ, 20 ноя – РИА Новости. США не станут заключать или продлевать договоры в сфере контроля над вооружениями, если они не будут иметь смысла для самого Вашингтона, заявил госсекретарь Майк Помпео.
Журналисты спросили его после министерских переговоров в НАТО, настроены ли США вести переговоры по вопросам контроля над вооружениями.
"Президент никогда не позволит Америке заключать какие-либо соглашения по контролю над вооружениями, которые не имеют смысла для США, или возобновлять любые существующие соглашения по контролю над вооружениями, которые истекают, если это больше не будет иметь смысла для Америки", - сказал госсекретарь журналистам.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что Россию беспокоит углубление кризиса в сфере контроля над вооружениями, в том числе решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора о противоракетной обороне "разрушить" договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
19 ноября, 15:39
США заявили об открытости к новым соглашениям по контролю над вооружениями
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Майк ПомпеоСергей ЛавровМИД РФНАТОРоссияСШАВ мире
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