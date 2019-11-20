Помпео объяснил позицию США по контролю над вооружениями

"Президент никогда не позволит Америке заключать какие-либо соглашения по контролю над вооружениями, которые не имеют смысла для США, или возобновлять любые существующие соглашения по контролю над вооружениями, которые истекают, если это больше не будет иметь смысла для Америки", - сказал госсекретарь журналистам.