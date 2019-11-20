ОАГ приняла резолюцию по Боливии с призывом к немедленным выборам

Применение слезоточивого газа во время столкновений между сотрудниками сил безопасности и сторонниками бывшего президента Боливии Эво Моралеса

МЕХИКО, 20 ноя - РИА Новости. Постоянный совет Организации американских государств ( Постоянный совет Организации американских государств ( ОАГ ) утвердил в среду резолюцию, призывающую к прекращению насилия и срочным выборам в Боливии , а также к уважению верховенства закона.

Постоянный совет ОАГ принял резолюцию "О ситуации в Боливии": 26 голосов "за", три - "против", четыре члена организации воздержались, сообщается в Twitter ОАГ.

Проект резолюции, представленный делегатами Бразилии и Колумбии, призывает стороны конфликта в Боливии к немедленному прекращению насилия и проведению всеобщих выборов как можно скорее.

Ранее в среду временный президент Боливии Жанин Аньес сообщила журналистам, что сегодня может быть объявлена дата всеобщих выборов. В то же время сенат, подконтрольный партии Моралеса, посчитал проведение выборов без согласования закона в парламенте антиконституционным. Депутаты направили в конституционную комиссию собственный проект закона о проведении национальных и региональных выборов.