В Сочи потушили бушевавший пять дней лесной пожар

СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Лесной пожар, охвативший около шести гектаров, спустя пять дней ликвидирован в горах Лесной пожар, охвативший около шести гектаров, спустя пять дней ликвидирован в горах Сочи , сообщает администрация курорта.

Отмечается, что информация о пожаре в Лазаревском районе Сочи появилась 15 ноября. Западнее села Наджиго горел участок лесного массива площадью около шести гектаров. Тогда был создан межведомственный штаб и разработана тактика тушения пожара. К вечеру следующего дня пожар был локализован на 85%.

"В понедельник полностью остановили распространение огня по лесной подложке. Накануне наблюдалось остаточное тление листьев и сухостоя. Полностью огонь потушили сегодня. В ликвидации пожара участвовали около 250 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с огнем боролись сотрудники МЧС России , муниципальной службы спасения, лесники, представители казачества и члены добровольной пожарной дружины. В их арсенале были первичные средства наземного пожаротушения и 48 единиц техники, в том числе повышенной проходимости. В тушении огня был задействован вертолёт Ми-8 со сбрасывающим устройством. Для точечной работы в воздух были подняты квадрокоптеры.

"Высокая пожароопасность в предгорьях и низких горах Сочи сохраняется. В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации службы спасения, действующие на территории курорта, переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.