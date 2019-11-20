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РИА Новости

В Сочи потушили бушевавший пять дней лесной пожар

20:10 20.11.2019 (обновлено: 20:11 20.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 20 ноя – РИА Новости. Лесной пожар, охвативший около шести гектаров, спустя пять дней ликвидирован в горах Сочи, сообщает администрация курорта.
Отмечается, что информация о пожаре в Лазаревском районе Сочи появилась 15 ноября. Западнее села Наджиго горел участок лесного массива площадью около шести гектаров. Тогда был создан межведомственный штаб и разработана тактика тушения пожара. К вечеру следующего дня пожар был локализован на 85%.
"В понедельник полностью остановили распространение огня по лесной подложке. Накануне наблюдалось остаточное тление листьев и сухостоя. Полностью огонь потушили сегодня. В ликвидации пожара участвовали около 250 человек", - говорится в сообщении.
Уточняется, что с огнем боролись сотрудники МЧС России, муниципальной службы спасения, лесники, представители казачества и члены добровольной пожарной дружины. В их арсенале были первичные средства наземного пожаротушения и 48 единиц техники, в том числе повышенной проходимости. В тушении огня был задействован вертолёт Ми-8 со сбрасывающим устройством. Для точечной работы в воздух были подняты квадрокоптеры.
Врач скорой медицинской помощи
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"Высокая пожароопасность в предгорьях и низких горах Сочи сохраняется. В целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации службы спасения, действующие на территории курорта, переведены в режим повышенной готовности", - говорится в сообщении.
По данным Национального парка Сочи, деревья не пострадали от пожара, сгорела только сухая лесная подстилка.
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МЧС РФСочиРоссияПроисшествия
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